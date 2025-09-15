Asasinarea lui Charlie Kirk: ADN-ul găsit la locul crimei este al lui Tyler Robinson (FBI)

La cinci zile după asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk, urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului crimei corespund ADN-ului suspectului reținut de autorități, a anunțat luni, 15 septembrie, directorul FBI Kash Patel, citat de Le Figaro.

După acest dramă care a șocat America și a scos în evidență diviziunile politice, cercul se strânge în jurul lui Tyler Robinson, bărbatul de 22 de ani arestat joi seara și care nu cooperează cu anchetatorii.

Poliția a colectat numeroase probe, „printre care o șurubelniță, care a fost găsită pe acoperișul” campusului universitar din Utah (vest), unde se afla trăgătorul. Un prosop „înfășurat” în jurul puștii cu lunetă a fost, de asemenea, găsit la fața locului, a declarat luni la Fox News șeful FBI, poliția federală care se ocupă de anchetă.

„Pot anunța astăzi că urmele de ADN de pe prosopul înfășurat în jurul armei de foc și ADN-ul de pe șurubelniță corespund cu suspectul aflat în prezent în detenție”, a declarat Kash Patel.

Suspectul ar trebui să fie pus sub acuzare marți

Criticat pentru acțiunile sale de la începutul cazului, șeful FBI menționează și un bilet lăsat de suspect înainte de a trece la fapte. „Suspectul a scris, în mare, „am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o voi face”, a spus el, adăugând că FBI-ul are „dovezi” ale acestei note, care a fost distrusă între timp. Deși Tyler Robinson avea „o ideologie de stânga”, potrivit guvernatorului statului Utah, nu a fost prezentat niciun motiv precis pentru această crimă.

Presupusul ucigaș, un elev strălucit la liceu, crescut în credința mormonă de părinți republicani, urmează să fie pus sub acuzare marți.

Asasinarea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai populari influenceri ai dreptei americane, marchează o recrudescență a violenței politice în Statele Unite. Donald Trump, apropiat al influencerului, a confirmat că va participa duminică la o ceremonie de omagiu organizată în Arizona într-un stadion cu peste 63.000 de locuri.