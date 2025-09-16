Procurorul cere pedeapsa cu moartea în cazul lui Tyler Robinson, acuzat de uciderea activistului de dreapta Charlie Kirk
Tyler Robinson, presupusul ucigaş al influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, a anunţat marţi procurorul local Jeffrey Gray, precizând că va solicita pedeapsa cu moartea, relatează AFP, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Tyler Robinson este vizat de şapte capete de acuzare, între care cel de asasinat, „pentru că a cauzat intenţionat sau cu bună ştiinţă moartea lui Charlie Kirk în circumstanţe care au antrenat un risc mare de moarte pentru alte persoane”, a declarat procurorul comitatului Utah în cadrul unei conferinţe de presă.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.