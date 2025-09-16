G4Media.ro
Procurorul cere pedeapsa cu moartea în cazul lui Tyler Robinson, acuzat de…

Tyler Robinson
Procurorul cere pedeapsa cu moartea în cazul lui Tyler Robinson, acuzat de uciderea activistului de dreapta Charlie Kirk

Tyler Robinson, presupusul ucigaş al influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, a anunţat marţi procurorul local Jeffrey Gray, precizând că va solicita pedeapsa cu moartea, relatează AFP, transmite Agerpres.

Tyler Robinson este vizat de şapte capete de acuzare, între care cel de asasinat, „pentru că a cauzat intenţionat sau cu bună ştiinţă moartea lui Charlie Kirk în circumstanţe care au antrenat un risc mare de moarte pentru alte persoane”, a declarat procurorul comitatului Utah în cadrul unei conferinţe de presă.

Tags:
