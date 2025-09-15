Dezbaterea politică se tensionează în jurul profilului presupusului ucigaș al lui Charlie Kirk

Tânărul arestat pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk avea o ideologie de stânga și locuia cu o persoană transgender, a afirmat duminică guvernatorul statului Utah, detalii care ar putea exacerba dezbaterea politică aprinsă într-o Americă extrem de polarizată, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

Colegul de apartament „avea o relație amoroasă” cu presupusul ucigaș. Este vorba de „un bărbat în tranziție de gen pentru a deveni femeie”, a declarat Spencer Cox.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat joi seara în Utah, suspectat că l-a împușcat cu o pușcă cu lunetă pe Charlie Kirk, în timpul unei reuniuni publice la un campus din același stat. Presupusul trăgător are „o ideologie de stânga”, a adăugat Cox, care este republican.

Până în prezent, nu s-a stabilit nicio legătură între colegul de cameră transgender și uciderea lui Charlie Kirk.

Dar podcasterul ucis la vârsta de 31 de ani, purtător de cuvânt al tinerilor trumpiști, a criticat adesea drepturile LGBT+, în special cele ale persoanelor transgender. Și numeroase figuri de extremă dreapta au făcut rapid o legătură.

Printre aceștia, Laura Loomer, care are influență asupra președintelui Donald Trump, a considerat că „mișcarea trans ar trebui clasificată ca mișcare teroristă”. De partea sa, Donald Trump critică fără încetare, de la revenirea sa la putere, „delirul transgender”, care, potrivit lui, face ravagii în Statele Unite și pe care a promis să-l stopeze.

Când a fost împușcat mortal în gât, Charlie Kirk tocmai spusese că există „prea multe” crime comise cu arme de foc care implică persoane transgender. Dar nimic nu indică faptul că trăgătorul ar fi putut auzi aceste cuvinte de pe acoperișul unei clădiri, la o distanță de peste o sută de metri, unde se poziționase.

„Stânga radicală”

La sfârșitul lunii august, extrema dreaptă a profitat de un incident armat din Minneapolis, Minnesota (nord), comis de o persoană transgender, pentru a afirma, fără niciun fel de statistici care să susțină această afirmație, că aceste persoane reprezintă o amenințare.

„Stânga radicală” a contribuit la uciderea lui Charlie Kirk, a tunat Donald Trump într-un videoclip publicat în seara asasinatului.

Fost aliat apropiat al președintelui american, miliardarul Elon Musk a scris sâmbătă pe rețeaua sa socială X: „Stânga este partidul crimei”.

Poliția a găsit la locul crimei cartușe cu mesaje precum „Hei, fascistule! Ia de-aici!” sau referiri la cântecul antifascist italian „Bella Ciao”.

Suspectul, Tyler Robinson, va fi pus sub acuzare marți. Până în prezent, el „nu cooperează” cu anchetatorii, a declarat guvernatorul statului Utah.

Personalități politice democrate, de la Barack Obama la Joe Biden, trecând prin guvernatorul Californiei Gavin Newsom sau Kamala Harris, au condamnat în unanimitate asasinatul.

„Răspunsul guvernului nu poate fi acela de a reprima indivizi sau grupuri pentru că nu sunt de acord cu politica sa”, a denunțat fostul ministru al Transporturilor al lui Joe Biden, Pete Buttigieg. El a avertizat împotriva „exploatării” morții lui Charlie Kirk, susținător al unei Americi creștine și tradiționaliste.

O mare ceremonie națională de omagiu pentru defunct este prevăzută pentru 21 septembrie lângă Phoenix, în Arizona, într-un stadion cu o capacitate de peste 63.000 de locuri. Donald Trump a promis că va fi prezent la înmormântarea lui Charlie Kirk, fără a preciza dacă este vorba despre acest eveniment.