Tinerii fani și criticii dezbat moștenirea politică a lui Charlie Kirk (BBC)

Moartea subită și violentă a activistului american Charlie Kirk, care a mobilizat o mișcare de tineret și se bucura de statutul de celebritate în rândul fanilor săi, a stârnit o dezbatere aprinsă cu privire la moștenirea sa politică, scrie BBC.

Tinerii susținători ai bărbatului de 31 de ani îi apreciau valorile creștine conservatoare și opiniile sincere. În declarațiile acordate BBC, mulți dintre ei erau în lacrimi, amintindu-și de un om care îi asculta și le înțelegea preocupările.

Opiniile sale erau polarizante în campusurile universitare unde organiza evenimente de amploare, iar discursurile sale provocatoare atrăgeau mulțimi de oponenți vocali, precum și de fani.

Kirk era un susținător fervent al dreptului de a deține arme, se opunea vehement avortului, critica drepturile transsexualilor și promova afirmații false despre Covid-19. Nu era timid când venea vorba să-și exprime opiniile, iar detractorii săi nu se abțineau nici ei.

Încurajarea și participarea la dezbateri aprinse și deschise erau esențiale atât pentru succesul său profesional, cât și pentru viziunea sa personală asupra lumii. „Când oamenii încetează să mai vorbească, atunci apare violența”, spune Kirk într-un videoclip care a fost distribuit pe scară largă după moartea sa.

„Când oamenii încetează să mai vorbească”, adaugă el, „atunci izbucnește războiul civil, pentru că începi să crezi că cealaltă parte este atât de malefică încât își pierde umanitatea”.

Acum, atât susținătorii, cât și oponenții sunt șocați după ce acesta a fost ucis cu un singur glonț pe scenă, în timpul unei dezbateri la o universitate din Utah.

„Sunt trist, distrus”, a declarat influencerul de stânga Dean Withers, în vârstă de 21 de ani, cunoscut pentru postările sale despre probleme politice și dezbaterile cu conservatorii, inclusiv cu Kirk.

Într-un videoclip emoționant postat pentru milioanele sale de urmăritori, Withers a declarat că violența cu arme de foc „este întotdeauna dezgustătoare, întotdeauna josnică și întotdeauna abominabilă”.

Multe dintre omagiile care fac referire la violența cu arme de foc resping în mod deschis comentariile tulburătoare de pe internet care sugerau că Kirk merita să fie împușcat din cauza poziției sale față de dreptul de a deține arme, care includea opinia că mai multe persoane ar trebui să dețină arme și că unele decese prin împușcare erau inevitabile.

Aceste comentarii reflectă, de asemenea, o discuție mai amplă în urma morții sale. În timp ce oamenii îi aduceau omagiu lui Kirk și îi transmiteau condoleanțe soției și copiilor săi, mulți au subliniat, de asemenea, că, indiferent de punctele de vedere ale persoanei, violența politică nu este niciodată justificabilă.

Withers, de exemplu, a spus că nu a fost niciodată de acord cu ideile lui Kirk, dar a subliniat că acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată.

„Nu ar trebui să fie o surpriză faptul că eu consider că Charlie Kirk era o persoană rea – am spus asta foarte clar în ultimul an”, a spus el. „Dar asta înseamnă că eu consider că merita să-și piardă viața? Nu.”

„Astăzi, în campus, am purtat multe conversații cu oamenii și toți sunt de acord că este șocant”, a declarat Adam Saar, un student din Cleveland, Ohio, pentru BBC.

„Majoritatea persoanelor cu care am vorbit nu sunt de acord cu el din punct de vedere politic, dar suntem foarte tulburați de ceea ce s-a întâmplat”, a spus el.

Dincolo de șocul imediat și omagiile aduse, unii au dezbătut și moștenirea lui Kirk ca unul dintre cei mai importanți activiști politici ai Americii: a atras mulțimi fervente, aducând tinerii în politică și în gândirea creștină conservatoare, în timp ce, în același timp, i-a șocat pe mulți cu opiniile sale provocatoare.

Kirk a vorbit despre familia sa – o soție și doi copii – și a fost un apărător necondiționat al creștinismului său evanghelic.

„El a fost unul dintre oamenii care m-au ajutat cu adevărat să fiu curajoasă în ceea ce privește credința mea creștină”, a declarat pentru BBC influencerul Savanna Stone, din Florida.

Tânăra de 20 de ani, care s-a căsătorit acum doi ani, se descrie ca fiind o „soție tradițională” – care acceptă rolurile stereotipice de gen alături de soțul ei, ceva în care credea Kirk.

Stone a spus că a fost stresată să vorbească public despre credința și valorile sale tradiționale.

„Feminismul a afectat foarte mult familia și a afectat femeile”, a spus ea, adăugând că a fost criticată dur pentru că a vorbit deschis despre convingerile sale.

„Charlie Kirk m-a făcut să gândesc mai critic despre feminism”, a adăugat Stone.

Kirk a câștigat mulți susținători loiali în cadrul dezbaterilor. Aceștia îi puteau auzi clar ideile, iar el era înconjurat de alți tineri din toate spectrele politice – un mediu care a produs adesea videoclipuri virale explozive cu schimburile și replicile sale.

Ellie, o adolescentă de 16 ani din Brooklyn, New York, a declarat pentru BBC.

„Când am aflat de moartea lui, am vrut să știu dacă l-am judecat greșit, așa că m-am uitat din nou pe YouTube.

Dar am constatat că modul în care vorbește cu oamenii într-o dezbatere nu deschide nicio discuție sinceră – mai ales când dezbate cu o femeie. Are tendința de a vorbi foarte repede și de a le întrerupe”, a spus ea.

„Toți cei pe care îi cunosc sunt îngroziți de împușcarea lui”, a adăugat adolescenta. „Nimeni nu ar trebui împușcat pentru că își exprimă ideile.”

Julia Pierce, care este membră a organizației lui Kirk, Turning Point USA, de mai bine de 10 ani, a spus că el va fi amintit pentru că le-a dat tinerilor conservatori din America încrederea de a fi ei înșiși.

„În trecut, pentru tineri era cool să fii democrat. Dar el a făcut cool să fii susținător al lui Trump, să porți șapca Maga și să-ți trăiești viața după valorile tradiționale ale familiei”, a declarat ea pentru BBC.

Activistul Chandler Crump, în vârstă de 20 de ani, care l-a cunoscut pe Kirk când avea 14 ani și a participat la toate conferințele naționale Turning Point de atunci, are o părere similară.

„Eram tineri lideri de culoare care purtau șepci Maga, iar el a spus că nu contează dacă ești negru sau alb”, a spus el.

„Personalitățile politice tind să ne trateze cu superioritate, dar el nu a făcut asta. Ne-a acordat atenție. De aceea tinerii îl ascultau.”

Poziția lui Kirk față de drepturile homosexualilor și transsexualilor a fost deosebit de polarizantă.

El s-a opus căsătoriei între persoane de același sex, citând adesea credința sa creștină în aceste chestiuni.

„Cred că căsătoria este între un bărbat și o femeie”, a scris el în 2019.

„De asemenea, persoanele homosexuale ar trebui să fie binevenite în mișcarea conservatoare. Ca creștini, suntem chemați să iubim pe toată lumea”, a spus el.

Dar luna trecută, Kirk, care s-a opus în mod vocal lunii Pride și sărbătorilor, a atras critici pentru că a scris pe X: „Ar trebui să fie legal să arzi un steag curcubeu sau [Black Lives Matter] în public”.

Activistul Josh Helfgott a spus că Kirk era „cel mai zgomotos homofob din America, iar cuvintele sale au cauzat un rău imens persoanelor LGBTQ+”.

Indiferent dacă erau de acord cu Kirk sau nu, tinerii cu care BBC a discutat au spus cu toții că uciderea lui a marcat un punct de cotitură potențial periculos în libertatea de exprimare.

„Violența politică de acest gen ne afectează pe toți, nu doar pe cei cu care nu suntem de acord”, a spus Tilly Middlehurst, o studentă de la Universitatea din Cambridge, al cărei moment de glorie din timpul unei dezbateri cu Kirk în luna mai a devenit viral.

„Acesta nu este un pas în direcția bună. Asta nu înseamnă să lupți împotriva fascismului”, a spus ea. „Nu așa ar trebui să arate politica”.