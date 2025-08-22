Un tânăr de 18 ani din Argeș a murit strivit de un acoperiş luat de vânt, iar alţi doi bărbaţi au fost răniţi

Un tânăr de 18 ani a murit, vineri seară, strivit de un acoperiş luat de vânt în satul Lucieni din comuna argeşeană Hârtieşti, alţi doi bărbaţi fiind răniţi, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

„În urma evenimentului au rezultat trei victime de sex masculin: o victimă conştientă, plecată cu autoturism civil spre spital, până la sosirea forţelor de intervenţie; o victimă în SCR (stop cardio-respirator – n.r.), asistată de echipajul SAJ (persoana a fost extrasă de pompieri); o victimă conştientă, acuză dureri la membrele inferioare şi superioare şi în zona coloanei (persoana este asistată de paramedicii SMURD)”, au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Conform aceleiaşi surse, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, persoana în stop cardio-respirator nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş a anunţat că cele trei persoane au fost surprinse sub acoperişul unei clădiri, anexă a unei gospodării.

„Din primele cercetări s-a stabilit că trei persoane, dintre care două din respectiva gospodărie, au fost surprinse de colapsarea unei clădiri construită din materiale din lemn, cu destinaţie de magazie de lucru, având depozitat fân în partea superioară. Una dintre persoanele în cauză, tânăr de 18 ani, a suferit leziuni în urma cărora a survenit decesul. (…) Celelalte două persoane, respectiv bărbat de 40 de ani, din Hârtieşti, proprietarul gospodăriei, şi fiul acestuia, de 17 ani, au suferit leziuni, fiind transportaţi la spital”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

Cercetările au fost preluate de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Câmpulung, urmând să fie întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a precizat că înainte de producerea situaţiei de urgenţă a fost transmis mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populaţiei cu privire la atenţionarea nowcasting de cod portocaliu, valabilă în zonă.