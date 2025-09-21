Trupul unui important om de afaceri rus, găsit la periferia Moscovei / Decesul acestuia se adaugă unei serii tot mai mari de morți misterioase în rândul oficialilor și antreprenorilor ruși

Trupul lui Alexander Tyunin, un om de afaceri rus de top, a fost găsit la periferia Moscovei, adăugându-se la o serie tot mai mare de morți misterioase în rândul oficialilor și oamenilor de afaceri de rang înalt, scrie TVP World.

Alexander Tyunin, directorul executiv al unei companii rusești producătoare de fibră de carbon și compozite afiliată gigantului nuclear de stat Rosatom, a fost găsit mort joi lângă mașina sa în regiunea Moscovei.

Agenția de știri TASS, aliniată Kremlinului, citând autoritățile locale, a declarat că trupul a fost găsit pe un drum lângă o pădure din localitatea Kokoshkino, la vest de Moscova.

În apropiere au fost găsite o pușcă de vânătoare și o notă care făcea referire la o depresie de lungă durată.

Autoritățile spun că tratează cazul ca pe o posibilă sinucidere.

Potrivit presei locale, biletul conținea numărul de telefon al soției sale și spunea că directorul executiv în vârstă de 50 de ani „s-a săturat să lupte cu depresia în ultimii cinci ani, care s-a agravat”.

„Nu mai am putere”, se mai adăuga în bilet, potrivit presei.

Tyunin conducea NPK Khimprominzhiniring, parte a diviziei „Materiale și tehnologii avansate” a Rosatom, denumită Umatex, din aprilie 2016.

Compania dezvoltă compozite din carbon pentru aplicații militare și civile și a fost sancționată de Statele Unite la începutul anului 2023.

Serie de morți misterioase

Vicepreşedintele companiei ruse Transneft, Andrei Badalov, a fost găsit mort în cursul lunii iulie 2025 la Moscova, după ce a căzut pe fereastră, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Cadavrul lui Badalov a fost găsit pe stradă, sub ferestrele casei sale, descrie EFE situaţia.

„Cauza preliminară a decesului este sinuciderea”, a declarat o sursă citată de TASS, cu toate că ancheta este în curs de desfăşurare.

Cadavrul a fost găsit în apropierea bulevardului Rublovskoie, la periferia capitalei Rusiei.

Badalov, în vârstă de 62 de ani, deţinea funcţia de vicepreşedinte al Transneft din 2021, fiind responsabil pentru transformarea digitală, tehnologia informaţiei şi automatizarea producţiei la compania de stat responsabilă de reţeaua de conducte petroliere a ţării.

Transneft, fondată în 1993, deţine cel mai mare sistem de conducte petroliere din lume, cu o reţea care se întinde pe aproape 50.000 de kilometri.

Preşedintele consiliului de administraţie al companiei este Aleksandr Novak, viceprim-ministru al Rusiei din 2020.

În ultimii ani, mai mulţi oameni de afaceri şi oficiali de rang înalt ruşi au murit în circumstanţe misterioase, majoritatea deceselor fiind considerate sinucideri după ce respectivii au căzut de la ferestrele apartamentelor lor sau cele de la locurile lor de muncă.

În aprilie 2022, fostul vicepreşedinte al Gazprombank, Vladislav Avaev, a fost găsit mort împreună cu soţia şi fiica sa.

Câteva zile mai târziu, cadavrele lui Serghei Protosenia, director la Novatek, ale soţiei şi fiicei sale au fost descoperite în Spania.

În acelaşi an, Ravil Maganov, preşedintele companiei petroliere Lukoil, a murit după ce a căzut de la unul dintre etajele spitalului unde era tratat.