Trump spune că se va întâlni cu Xi Jinping peste 4 săptămâni…

China fentează tarifele SUA
Sursa foto: Profimedia

Trump spune că se va întâlni cu Xi Jinping peste 4 săptămâni și vor discuta despre soia

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că soia va fi un subiect major de discuție atunci când se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping peste patru săptămâni, scrie Reuters.

„Cultivatorii de soia din țara noastră sunt afectați deoarece China, doar din motive de «negociere», nu cumpără”, a scris Trump pe Truth Social.

Importatorii chinezi nu au cumpărat încă boabe de soia din recolta de toamnă din SUA în timpul războiului comercial dintre Washington și Beijing, costând fermierii americani miliarde de dolari în vânzări pierdute.

Toamna este în mod normal sezonul principal de comercializare pentru soia americană, deoarece fermierii aduc recolte proaspete de pe câmpurile lor, iar cumpărătorii globali așteaptă ca Brazilia, principalul furnizor, să recolteze următoarea recoltă.

China, principalul importator de soia din lume, s-a orientat către America de Sud pentru aprovizionare, în timp ce evită culturile americane, punând presiune pe contractele futures pentru soia la Chicago Board of Trade.

Luna trecută, Trump a declarat că el și Xi au făcut progrese în ceea ce privește un acord TikTok în timpul unei convorbiri telefonice și că se vor întâlni în continuare față în față în Coreea de Sud pentru a discuta despre comerț, droguri ilicite și războiul Rusiei în Ucraina.

Tags:
