Trump dă grupării teroriste Hamas un ultimatum să accepte până duminică planul său de pace

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele american Donald Trump a dat vineri termen grupării palestiniene Hamas să accepte până cel târziu duminică la ora 18:00 (ora Washingtonului, 22:00 GMT) planul de pace pe care el l-a propus pentru Fâşia Gaza, ameninţând mişcarea palestiniană că altfel „tot iadul” se va dezlănţui asupra ei, relatează agenţiile de știri Reuters şi EFE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Un acord trebuie convenit cu Hamas până duminică seară la ora 6 PM, ora Washingtonului”, a scris Trump pe reţeaua sa socială Truth Social. „Toate ţările l-au acceptat! Dacă acest acord al ULTIMEI ŞANSE nu este convenit, tot IADUL, cum nu s-a mai văzut vreodată, se va dezlănţui împotriva Hamas”, a adăugat preşedintele SUA, transmite Agerpres.

El a declarat marţi că va acorda Hamas trei până la patru zile pentru a accepta documentul în 20 de puncte, care prevede în principal dezarmarea grupării islamiste palestiniene, o cerere pe care aceasta a respins-o anterior. Hamas analizează propunerea, a declarat miercuri o sursă apropiată grupării.

Planul mai prevede un armistiţiu imediat, eliberarea tuturor ostaticilor deţinuţi de Hamas în schimbul unor prizonieri palestinieni deţinuţi de Israel, o retragere în etape a armatei israeliene din Fâşia Gaza şi un guvern de tranziţie condus de un organism internaţional în enclava palestiniană.