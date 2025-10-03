G4Media.ro
Trump dă grupării teroriste Hamas un ultimatum să accepte până duminică planul său de pace

Articole3 Oct • 154 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele american Donald Trump a dat vineri termen grupării palestiniene Hamas să accepte până cel târziu duminică la ora 18:00 (ora Washingtonului, 22:00 GMT) planul de pace pe care el l-a propus pentru Fâşia Gaza, ameninţând mişcarea palestiniană că altfel „tot iadul” se va dezlănţui asupra ei, relatează agenţiile de știri Reuters şi EFE.

„Un acord trebuie convenit cu Hamas până duminică seară la ora 6 PM, ora Washingtonului”, a scris Trump pe reţeaua sa socială Truth Social. „Toate ţările l-au acceptat! Dacă acest acord al ULTIMEI ŞANSE nu este convenit, tot IADUL, cum nu s-a mai văzut vreodată, se va dezlănţui împotriva Hamas”, a adăugat preşedintele SUA, transmite Agerpres.

El a declarat marţi că va acorda Hamas trei până la patru zile pentru a accepta documentul în 20 de puncte, care prevede în principal dezarmarea grupării islamiste palestiniene, o cerere pe care aceasta a respins-o anterior. Hamas analizează propunerea, a declarat miercuri o sursă apropiată grupării.

Planul mai prevede un armistiţiu imediat, eliberarea tuturor ostaticilor deţinuţi de Hamas în schimbul unor prizonieri palestinieni deţinuţi de Israel, o retragere în etape a armatei israeliene din Fâşia Gaza şi un guvern de tranziţie condus de un organism internaţional în enclava palestiniană.

