„Templul Vitezei” din F1 își deschide porțile: Marele Premiu de la Monza, Ferrari între glorie și dezastru

Marele Premiu de Formula 1 al Italiei are loc în acest weekend, iar cursa de pe legendarul circuit de la Monza o găsește pe Ferrari într-o perioadă cenușie. Hamilton este fără punct câștigat de două curse, în timp ce Leclerc a abandonat la Zandvoort. Fanii italieni vor să vadă o echipă câștigătoare, dar McLaren rămâne favorită la victorie. Lupta dintre coechipierii Piastri și Norris trece la un alt nivel pe circuitul „de casă” al Scuderiei.

De știut înainte de Grand Prix-ul de la Monza

Va fi cea de-a 76-a ediție a Marelui Premiu al Italiei.

Circuitul de la Monza este cunoscut ca unul dintre cele mai rapide din circuitul Formulei 1. Este supranumit „Templul Vitezei.”

Monoposturile sunt pentru aproximativ 76% din tur la accelerație maximă, după cum informează Race Fans.

Este un circuit unde strategia și gestionarea uzurii pneurilor joacă un rol extrem de important.

Ferrari aniversează 50 de ani de la primul titlu din F1 al lui Niki Lauda, trofeu câștigat tocmai la Monza, în 1975.

În prezent, Scuderia nu o duce prea bine, cei doi piloți (Leclerc și Hamilton) fiind departe de primul loc.

Mai mult decât atât, Lewis nu a câștigat vreun punct în ultimele două curse, iar la Monza va avea și o penalizare de cinci locuri pe grila de start.

Monza este un circuit despre viteză brută, iar echipele vor pune accent pe reducerea rezistenței aerodinamice. De asemenea, pe stabilitatea la frânare și DRS. Este, de obicei, un circuit pe care se face o singură oprire la boxe.

Zona Variantei Rettifilo, unde mașinile frânează de la circa 350 km/h până la 70 km/h, este locul ideal pentru depășiri și incidente spectaculoase pe primul viraj al Grand Prix-ului.

Programul Marelui Premiu din Italia, ediția din 2025

Vineri, 5 septembrie

Antrenamente 1 / 14:30 – 15:30 / Antena Play direct

Antrenamente 2 / 18:00 – 19:00 / Antena Play direct

Sâmbătă, 6 septembrie

Antrenamente 3 / 13:30 – 14:30 / Antena Play direct

Calificări / 17:00 – 18:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 7 septembrie

Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Circuitul de la Monza

Primul Grand Prix: 1950

Lungime circuit: 5.793 kilometri

Numărul de tururi: 53

Cel mai rapid tur: Rubens Barrichello (2004 – Ferrari)

Distanță totală: 306.72 kilometri

Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în Formula 1)

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1