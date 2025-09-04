SURSE Procurorii DNA au reținut 5 inculpați în dosarul de evaziune Leasing Automobile / Trei persoane, plasate sub control judiciar / Sechestru pe 50 de mașini de lux, peste 440.000 de euro și imobile în valoare de 31 milioane de lei / Sunt acuzați că au fraudat 18 milioane de euro din TVA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Procurorii DNA au reținut 5 inculpați în dosarul de evaziune Leasing Automobile, conform surselor G4Media. Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Gabriel Hăulică, Gigel Brăcaci, Andreas Brăcaci, Gabriel Necoară și Dorel Butcovan au fost reținuți preventiv pentru 24 de ore și vor fi prezentanți judecătorilor cu propunere de arestare, iar Elena Beleca, Florin Brînză și Raul Bogdan Butcovan au fost plasați sub control judiciar de procurorii DNA. Toți cei 8 inculpați sunt acuzați de evaziune fiscală și/sau complicitate la evaziune.

DNA a pus sechestru pe 50 de mașini de lux, peste 440.000 de euro (bani găsiți la perchezii în euro, dolari, lei și lire sterline) și imobile în valoare de 31 milioane de lei.

Inculpații sunt acuzați că au fraudat 18 milioane de euro din TVA.

DNA susține că mașini second-hand de lux cumpărate din UE erau revândute în România prin intermediul unul lanț de firme ”carusel” care efectuau tranzacții fictive pentru a diminua spre zero obligațiile fiscale la stat: ”E așa de flagrantă treaba”, recunoaște chiar unul dintre inculpați, conform informațiilor consultate de G4Media.

Mai mult, aproximativ 23,5 de milioane de euro au fost scoase prin mii de tranzacții la ghișeu sau ATM din firmele acuzate de DNA că ar fi fraudat TVA în valoare de 18 milioane de euro în perioada ianuarie 2021 – decembrie 2024, mai arată în sursele citate.

Procurorii DNA au descins, miercuri dimineață, în 9 județe efectuând 47 de percheziții în București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui. Mașinile second-hand tranzacționate erau de lux, între care Porsche, Lexus sau Lamborghini, și aveau puțini kilometri rulați. Citește detalii aici.

Articole de piele și pantofi, cumpărate fictiv. Contabilii, recompensați pentru că ”rezolvau problemele” din acte

Procurorii susțin că inculpații coordonau un lanț de firme-carusel, din care o parte aveau rolul de a revinde mașinile second-hand de lux, dar nu din considere economice, ci pentru a frauda TVA. Firmele cumpărau din state UE mașinile de lux care aveau puțini kilometri rulați și efectuau tranzacțiile în regim de taxare inversă, adică nu deduceau TVA, dar acesta se colecta la vânzarea pe teritoriul României.

În paralel, ar fi existat o serie de tranzacții fictive, în general de piele și pantofi, ori care aveau la bază cheltuieli nereale. Însă, pentru ca nici impozitele și taxele din aceste operațiuni fictive să nu fie plătite la bugetul de stat, au fost înregistrate alte și alte tranzacții fictive, fără ca operațiunile să fie înregistrate. Iar mecanismul continua astfel în spirală. Una dintre principalele societăți în numele căreia au fost emise facturile pentru operațiunile fictive era Damarex SRL, conform informațiilor G4Media.

Persoana care se ocupa de mascarea acestui mecanism era Gabriel Hăulică, susțin procurorii, care coordonarea ținerea evidențelor contabile prin Florin Brînză și Doina Stamate. Ei sunt acuzați și că modificau declarațiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate în România (D394) astfel încât să fie în concordanță cu înregistrările contabile și deconturile de TVA ale societății.

Mai mult, declarațiile informative erau modificate și depuse astfel încât la o primă vedere, mai ales dacă nu erau verificate și actele contabile în paralel, nu era sesizabil modul de fraudare a obligațiilor fiscale la bugetul de stat, spune DNA.

Nu în ultimul rând, procurorii susțin că Gabriel Hăulică știa dinainte ce documente urmau să-i fie solicitate de inspectorii ANAF Iași, dar și ce aspecte trebuia să remedieze astfel încât, în urma controalelor inspectorilor, societățile să fie lăsate în continuare să-și desfășoare activitatea.

Conform informațiilor G4Media, Hăulică și contabila Stamate erau conștienți că declarațiile 300 și 394 ”nu se pupă”, iar datele societăților nu sunt corelate cu cele ale furnizorilor și clienților, spunând chiar ei că ”fac o greșeală”, că ”treaba e flagrantă” și că ”dacă le pune față-n față ale noastre…” (documentele în care puteau fi identificate neconcordanțele, n.red.).

Însă modul de operare al inculpaților a avut nevoie de ”improvizații” atunci când sistemul e-factura a intrat în vigoare, iar inculpații au urmărit să declare obligații fiscale minime care, totuși, să nu trezească suspiciunile ANAF, spune DNA. Inculpații spuneau că ”nu mai merge de pe o lună pe alta” pentru că odată cu sistemul electronic facturile ”cum ies, așa ies”, referitor la digitalizarea sistemului fiscal.

Nu în ultimul rând, contabilii erau răsplătiți de cei care gestionau lanțul de firme cu sume care variau și care erau diferite de plata propriu-zisă a serviciilor contabile. Spre exemplu, Florin Brînză, susțin procurorii, a primit 65.000 de lei pentru ”rezolvarea problemelor” din al doilea trimestru din 2024.

Mii de operațiuni de retragere în numerar a 30 de milioane de euro din societăți

Procurorii susțin că inculpații au efectuat peste 4500 de operațiuni de retragere a peste 6 milioane de euro din societatea Damarex SRL, de la ghișeu sau ATM, în perioada 2021-2024, despre care DNA susține că reprezintă perioada în care a avut loc activitatea infracțională.

Pe lângă această firmă, operațiuni de retragere de numerar și din alte trei firme din ”carusel”: Corint Shoes SRL, Agresiv C&B SRL și Catoantud SRL. În total, din cele trei firme au fost scoase aproximativ 23,5 milioane de euro.

Date fiind sumele extrase, Banca Transilvania i-a cerut explicații lui Gabriel Hăulică privind utilizarea numerarului, dar și documente justificative, moment în care, susțin procurorii, Hăulică le-ar fi cerut interpușilor să rărească drumurile la bancă pentru extragerea numerarului la doar ”o dată – de două ori pe săptămână”, făcând și o schemă pe zile în acest sens.

Citește integral pe G4Media.