UPDATE Zeci de percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală: Vânzări succesive de mașini, fără plata TVA, în cadrul grupului de firme al Leasing Automobile, acuză procurorii / Schema implica o firmă pe care era lăsată TVA, dar care apoi era băgată în insolvență / Prejudiciu estimat la peste 18 milioane de euro

Procurorii DNA au descins, miercuri dimineață, în 9 județe: 47 de percheziții au loc într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de procurorii Anticorupție la peste 18 milioane de euro, conform surselor Info Sud-Est și G4Media.

UPDATE 12:30 DNA a transmis, printr-un comunicat de miercuri, că presupusele fapte de evaziune ar fi fost din perioada 2021 – ianuarie 2025, iar prejudiciul estimat este de peste 90 de milioane de lei.

”În cursul zilei de 03 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza municipiului București, a județelor Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, reprezentând sedii ale unor societăți comerciale, domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei instituții publice. În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române”, se arată în comunicatul DNA.

UPDATE 09:05 Conform surselor G4Media este vorba de un grup de firme care activează în cadrul brandului Leasing Imobiliare, condus de omul de afaceri Gigi Bracaci.

UPDATE 08:39 Conform informațiilor G4Media este vorba de vânzări succesive de mașini de lux de către o companie, vânzări în cadrul cărora nu s-ar fi plătit TVA. Schema financiară ar fi inclus o firmă din grup controlată prin proxy (interpuși) pe care era lăsată plata TVA, dar care era băgată în insolvență pentru ca taxa să nu mai fie plătită.

Perchezițiile au loc la persoane fizice și firme din București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.

Ancheta este coordonată de structura centrală a DNA.

