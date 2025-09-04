G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nicuşor Dan şi-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie ”cât…

Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale și va părăsi Primăria București, care urmează să fie condusă interimar de unul dintre cei doi viceprimari. În 90…  

Nicuşor Dan şi-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie ”cât mai repede”, dar n-ar vrea ca subiectul să altereze colaborarea în coaliţie: ”Trebuie să fim toţi în barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult, ca să nu cădem cu toţii din ea”

Articole4 Sep 1 comentariu

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la Antena 1, despre alegerile pentru Primăria Capitalei, că el şi-ar dori să fie cât mai repede, dar că n-ar vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliţie. ”Trebuie să fim toţi într-o barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult ca să nu cădem cu toţii din ea”, a mai spus el, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Antena 1 și despre alegerile pentru Primăria Capitalei. 

”Eu mi-aş dori ca ele să fie cât mai repede. Dar, bineînţeles, n-aş vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliţie. Pentru că suntem în situaţia asta, în care avem nevoie de stabilitate, trebuie să fim toţi într-o barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult ca să nu cădem cu toţii din ea”, a declarat Nicuşor Dan. Întrebat dacă va fi implicat în campania electorală pentru primarul general al Capitalei, preşedintele a infirmat.  

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicuşor Dan, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă: Trebuie să menţinem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea şi înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare

Articole4 Sep • 123 vizualizări
0 comentarii

Tanczos Barna: Am o vârstă, nu mai visez să avem o coaliţie de patru ani / Îmi doresc să reziste cel puţin un an şi jumătate ca să se stabilizeze economia, să avem primele semnale pozitive din economie şi după aceea poate să înceapă nebunia politică

Articole3 Sep • 1.021 vizualizări
1 comentariu

Președintele Nicușor Dan participă joi la video conferința Coaliției de Voință pentru susținerea Ucrainei 

Articole3 Sep • 171 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Mai respecta cineva din conducerea Romaniei legea sau deja am renuntat oficial la democratie?
    Si N. Dan, si Bolojan, si PNL, si USR inchid ochii la incalcarea legii, doar de dragul mafiei PSD?
    Impiedicarea bucurestenilor de a-si alege primarul e un atac la democratie, nu e nimic pro-european in chestia asta.
    Daca guvernantii decid ca niciodata nu e momentul potrivit pentru alegeri ce facem, stam in provizorat permanent?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.