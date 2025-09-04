Nicuşor Dan şi-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie ”cât mai repede”, dar n-ar vrea ca subiectul să altereze colaborarea în coaliţie: ”Trebuie să fim toţi în barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult, ca să nu cădem cu toţii din ea”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la Antena 1, despre alegerile pentru Primăria Capitalei, că el şi-ar dori să fie cât mai repede, dar că n-ar vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliţie. ”Trebuie să fim toţi într-o barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult ca să nu cădem cu toţii din ea”, a mai spus el, transmite News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Antena 1 și despre alegerile pentru Primăria Capitalei.

”Eu mi-aş dori ca ele să fie cât mai repede. Dar, bineînţeles, n-aş vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliţie. Pentru că suntem în situaţia asta, în care avem nevoie de stabilitate, trebuie să fim toţi într-o barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult ca să nu cădem cu toţii din ea”, a declarat Nicuşor Dan. Întrebat dacă va fi implicat în campania electorală pentru primarul general al Capitalei, preşedintele a infirmat.