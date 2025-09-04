Nicușor Dan, despre desemnarea șefilor SRI și SIE: Discuțiile se desfășoară în cadru restrâns, departe de presă. Vreau niște oameni cu experiență de viață, nu politicieni
Președintele Nicușor Dan a declarat joi la Antena 1 că discuțiile cu liderii politici despre desemnarea șefilor SRI și SIE ”se desfășoară în cadru restrâns, departe de presă” pentru că e ”o discuție sensibilă în care președintele propune și parlamentul votează și nu suntem în situația în care să facem un joc din asta”.
El nu a fost întrebat explicit în interviu dacă avocatul Gabriel Zbârcea și diplomatul Marius Lazurca sunt propunerile sale, așa cum a relatat G4Media.
Nicușor Dan a confirmat că a purtat deja discuții cu liderii politici.
”Au fost discuții colegiale în coaliție”, a spus el.
Întrebat ce fel de oameni vede în fruntea serviciilor, președintele Dan a spus: ”văd niște oameni cu experiență de viață, să fie capabili să coordoneze mulți oameni, să aibă o abilitate politică pentru a naviga între mai multe interese, multe legitime. Mai degrabă nu politicieni”.
”E o discuție în curs”, a mai declarat Nicușor Dan.
