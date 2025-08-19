EXCLUSIV Înalta Curte plătește o chirie de 182.000 de euro pe lună Camerei de Comerț pentru sediul provizoriu din București / CSM plătește o chirie lunară de aproape 40.000 de euro

Înalta Curte de Casație și Justiție plătește o chirie de 182.000 de euro pe lună pentru sediul temporar din bulevardul Octavian Goga din Capitală închiriat de la Camera de Comerț și Industrie a României, iar CSM achită o chirie lunară de aproape 40.000 de euro pentru cele două sedii din Calea Plevnei, potrivit unor răspunsuri oficiale ale ÎCCJ și CSM la solicitarea G4Media.ro.

Aceasta în condițiile în care statul român prin ANAF și ANABI se chinuie să pună în executare deciziile de confiscare a unor imobile din hotărările judecătorești definitive. Sau chiar dacă a reușit acest lucru, ANAF vinde sediile confiscate în loc să le reutilizeze social. Spre exemplu, blocul turn Grivco, confiscat în dosarul lui Dan Voiculescu, a fost vândut de ANAF către Antena Group, cu 10 milioane de euro, în 2019.

ÎCCJ s-a mutat în sediul închiriat de la CCIR din bulevardul Octavian Goga din Capitală în iulie 2023 întrucât sediul instituției din strada Batiștei este în renovare. Înalta Curte plătește lunar o chirie de 182.059,82 de euro inclusiv TVA, servicii și utilități, către Camera de Comerț și Industrie a României pentru sediul temporar, potrivit unui răspuns al ÎCCJ la solicitarea G4Media.ro. Aceasta înseamnă că ÎCCJ a plătit deja peste 4,3 milioane de euro pentru chiria celor 24 de luni. Din august până în decembrie 2025, ÎCCJ va mai achita alte peste 910.000 de euro, se arată în răspunsul citat.

Camera de Comerț și Industrie a României este condusă de omul de afaceri Mihai Daraban.

În februarie acest an, firma Global Defense Logistics în cadrul căreia Mihai Daraban este acționar cu 10 % procente a fost pusă sub acuzare de procurorii DNA pentru dare de mită către reprezentanții bazei NATO de la Kogălniceanu. Fratele lui, Gabriel Daraban, este administratorul firmei și deține, de asemenea, 10 % în cadrul firmei.

Reprezentanții companiei ar fi promis unui funcționar al bazei NATO suma de 200.000 de dolari pentru a obține un contract în valoare de peste 9.000.000 de euro pentru alimentarea cu combustibil a navelor, se arată într-un comunicat DNA din februarie 2025. Din acești bani, s-ar fi dat mită efectiv 130.000 de euro.

Dosarul este instrumentat de DNA alături de ”investigatori din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii – Serviciul de Investigații Penale al Apărării (D.C.I.S.) și Serviciul Naval de Investigații Penale (N.C.I.S.)”, se arată în comunicatul DNA.

În februarie, la aflarea știrii despre învinuirea firmei unde este acționar, președintele CCIR Mihai Daraban a precizat că nu are nicio implicare în afacere.

În plus, potrivit site-ului CCIR, directorul executiv al Departamentului Juridic este Adina Florea, nimeni alta decât fosta șefă a Secției Speciale, acum ieșită la pensie. De asemenea, Mihai Daraban și Camera de Comerț beneficiază de numeroase articole de promovare în luju.ro, o publicație online favorabilă inculpaților.

CSM plătește chirie aproape 40.000 de euro pe lună

Consiliul Superior al Magistraturii plătește o chirie lunară de 39.700,46 de euro pentru cele 2 sedii ale sale din Calea Plevnei, București, în care funcționează încă din 2005 și 2014, potrivit unui răspuns oficial al CSM la solicitarea G4media.ro.

Pentru sediul principal din Calea Plevnei 141B, CSM plătește aproape 34.000 de euro pe lună pentru un spațiu de 3.415 metri pătrați. Chiria pentru metrul pătrat este de 9,9 euro fără TVA.

Pentru sediul secundar din Calea Plevnei 139, CSM plătește lunar aproape 5.900 de lei chirie pentru un spațiu de 785 metri pătrați. Chiria pentru metrul pătrat este de 7,5 de euro fără TVA.

CSM dă vina însă pe Guvern că nu i-a dat nici până acum un sediu.

Cine a închiriat cele două sedii către CSM

Potrivit răspunsului oferit de Consiliu, CSM are încheiate 15 contracte de închiriere pentru cele 2 sedii din calea Plevnei cu proprietari persoane fizice și juridice.

CSM invocă GDPR pentru a nu dezvălui numele a 7 proprietari persoane fizice cu care a semnat contracte de închiriere, însă a dat publicității numele unor firme cu care are încheiate alte 7 contracte de închiriere pentru sediul principal din calea Plevnei 141: AIM Invest Office SRL, Fortex Com SRL, Vladexim Star SRL, Teprom Imobil SRL, Ital Office Invest SRL, PC Imobiliaria SRL și Timea Properties SRL. Pentru sediul secundar din Calea Plevnei 139, contractul de închiriere este semnat cu firma ASTI Control SA.

Potrivit datelor companiilor publicate în Mof, firma Timea Properties este deținută de Andrei Cristian și Mariana Elena Topor.

AIM Invest Office SRL este deținută de Ion Mustăcioară, Fortex Com SRL îl care ca unic asociat pe Laurențiu Dorel Floria, Vladexim Star SRL – pe Gabi Gheorghe și Larisa Aura Motoc, Teprom Imobil SRL – Dumitru Țepuș, Ital Office Invest SRL – Constantin Petroiu și Sonia și Albertelli Renato, iar PC Imobiliaria SRL – Anca Aninoiu.

Context. Problema sediilor închiriate pe bani grei de statul român, inclusiv de parchete și instanțe este veche. Vezi aici un articol din 2016 semnat de același autor pe portalul romaniacurata.ro.

Între timp, DIICOT a renunțat la sediul din calea Griviței pentru care plătea o chirie de 56.500 de euro pe lună și și-a cumpărat un sediu în spatele Tribunalului București pentru care a achitat în jur de 17 de milioane de euro.

