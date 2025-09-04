Departamentul de Justiţie al SUA deschide o anchetă penală pentru fraudă ipotecară împotriva guvernatoarei Fed, Lisa Cook, pe care Trump o revocase

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a lansat o anchetă penală privind posibile fraude ipotecare în care este vizată Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale, potrivit unor documente consultate de Reuters şi unei surse familiare cu dosarul, transmite News.ro.

Investigaţia, declanşată după o sesizare penală făcută de directorul Agenţiei Federale pentru Finanţarea Locuinţelor (FHFA), Bill Pulte, este coordonată de Ed Martin, numit procuror special adjunct de către Procurorul General Pam Bondi, în colaborare cu birourile procurorilor federali din districtele Georgia de Nord şi Michigan de Est.

Pulte, numit de preşedintele Trump, a acuzat-o pe Cook că ar fi comis fraudă declarând mai multe proprietăţi drept ”reşedinţă principală” atunci când a solicitat credite ipotecare, pentru a obţine dobânzi mai mici. Cook deţine locuinţe în Michigan, Georgia şi Massachusetts.

Trump a revocat-o din funcţie pe Cook invocând acuzaţiile de fraudă, ceea ce a determinat-o pe aceasta să dea în judecată administraţia, contestând demiterea.

Avocatul ei, Robert Lowell, a susţinut că Departamentul de Justiţie ”caută să ofere acoperire politică pentru abuzurile preşedintelui” şi că eventualele neconcordanţe legate de modul în care au fost declarate proprietăţile nu constituie fraudă.

Cazul este aşteptat să ajungă la Curtea Supremă a SUA şi ar putea avea implicaţii majore pentru independenţa Rezervei Federale în stabilirea politicii monetare.

Trump a cerut în repetate rânduri băncii centrale să reducă agresiv dobânzile şi l-a criticat dur pe actualul preşedinte al Fed, Jerome Powell.

Într-un dosar depus recent, Cook a arătat că a declarat toate ipotecile pe trei proprietăţi în formularele transmise Casei Albe şi Senatului la numirea sa în 2022, iar eventualele neconcordanţe erau cunoscute de atunci şi nu pot justifica înlăturarea ei acum.

Lisa Cook este al treilea oficial public vizat de o investigaţie penală pe tema fraudelor ipotecare. Ed Martin coordonează şi alte anchete de profil înalt, inclusiv împotriva senatorului democrat Adam Schiff şi a procurorului general al statului New York, Letitia James, ambele dosare aflându-se deja în faţa unor mari jurii.