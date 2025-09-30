SUA crește tarifele pentru cheresteaua și mobilierul din import / Canada, Mexic și Vietnam, cele mai afectate

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va aplica tarife de 10% pentru lemnul și cheresteaua importate și tarife de 25% pentru dulapurile de bucătărie, mobilierul de baie și mobilierul tapițat, continuând astfel ofensiva tarifară împotriva partenerilor comerciali globali, scrie Reuters.

Această măsură este prima dintr-o serie de trei sectoare care, potrivit declarațiilor lui Trump de săptămâna trecută, vor fi supuse unor taxe noi și semnificative începând cu 1 octombrie, printre acestea numărându-se importurile de produse farmaceutice brevetate și importurile de camioane grele. Declarația de luni stabilește începerea aplicării taxelor pentru cherestea și mobilier două săptămâni mai târziu, pe 14 octombrie.

Trump a semnat o proclamație prezidențială în care își expune argumentul că importurile de lemn, cherestea și mobilier erodează securitatea națională a SUA, pentru a justifica noile taxe în temeiul secțiunii 232 din Legea comerțului din 1974.

Utilizarea tot mai frecventă a Secțiunii 232 de către președintele SUA survine în contextul în care acesta așteaptă o hotărâre a Curții Supreme cu privire la legalitatea tarifelor „reciproce” mai ample aplicate partenerilor comerciali globali, care au fost respinse de două instanțe inferioare.

Proclamația preciza că tarifele vamale vor intra în vigoare pe 14 octombrie, dar adăuga că, începând cu 1 ianuarie, taxele vor crește la 30% pentru produsele din lemn tapițate și la 50% pentru dulapurile de bucătărie și mobilierul de baie importate din țările care nu au ajuns la un acord cu Statele Unite.

Proclamația lui Trump menționează că importurile de produse din lemn slăbesc economia SUA, ceea ce duce la amenințarea persistentă de închidere a fabricilor de prelucrare a lemnului și la perturbarea lanțurilor de aprovizionare cu produse din lemn, precum și la diminuarea utilizării industriei interne a lemnului din SUA.

„Din cauza stării industriei lemnului din Statele Unite, este posibil ca SUA să nu poată satisface cererea de produse din lemn care sunt esențiale pentru apărarea națională și infrastructura critică”, se arată în declarație.

Ordinul adaugă că produsele din lemn sunt utilizate pentru „construirea infrastructurii pentru testarea operațională, adăpostirea și depozitarea personalului și a materialelor, transportul munițiilor, ca ingredient în muniții și ca componentă în sistemele de apărare antirachetă și în sistemele de protecție termică pentru vehiculele nucleare de reintrare”.

Utilizarea tarifelor de către Trump a fost o caracteristică a celui de-al doilea mandat al său, aruncând noi obstacole în calea întreprinderilor care se confruntă deja cu lanțuri de aprovizionare perturbate, costuri în creștere și incertitudine în rândul consumatorilor. Administrația sa a subliniat creșterea taxelor plătite în vistieria guvernului.

Măsura impune tarife suplimentare asupra Canadei, cel mai mare furnizor de cherestea de esență moale către SUA, unde producătorii se confruntă deja cu tarife antidumping și antisubvenții combinate de aproximativ 35% din cauza unei dispute de lungă durată privind lemnul recoltat de pe terenurile publice canadiene.

Canada, care speră să negocieze reduceri ale tarifelor americane printr-o revizuire mai amplă a acordului comercial dintre SUA, Mexic și Canada din 2020, a declarat că va acorda până la 1,2 miliarde de dolari canadieni (870 de milioane de dolari) în ajutor producătorilor săi de cherestea de esență moale pentru a face față taxelor anterioare.

Mexic și Vietnam sunt furnizori în creștere de mobilier din lemn către SUA, după ce Trump a impus produse de mobilier chinezești cu tarife de până la 25% în timpul primului său mandat, începând din 2018 – taxe care au fost majorate de atunci la aproximativ 55% și care acum ar putea aproape să se dubleze pentru dulapuri și mobilier de baie.

Declarația lui Trump a oferit unor țări care au încheiat acorduri comerciale de reducere a tarifelor cu SUA o oarecare ușurare în ceea ce privește taxele mai mari aplicate produselor din lemn.

Aceasta prevedea că tarifele SUA aplicate produselor din lemn provenite din Marea Britanie vor fi plafonate la 10%, iar cele provenite din Uniunea Europeană și Japonia vor fi plafonate la 15% – rate în conformitate cu rata tarifară de bază din acordurile-cadru respective.

Însă declarația lui Trump nu a menționat acordul comercial încheiat cu Vietnamul în luna iulie, privind o rată tarifară de 20%, acord care încă nu a fost documentat în mod oficial.

În aprilie, după ce Departamentul Comerțului a deschis ancheta privind securitatea națională în legătură cu importurile de cherestea din SUA, Camera de Comerț a SUA și-a anunțat opoziția față de orice restricții privind importurile de lemn, cherestea și produsele derivate, inclusiv celuloză, hârtie și carton.

„Importurile acestor mărfuri nu reprezintă un risc pentru securitatea națională”, a scris Camera. „Impunerea de tarife vamale asupra acestor mărfuri ar crește costurile pentru întreprinderile americane și pentru construcția de locuințe, ar submina succesul exporturilor industriei americane a hârtiei și ar reduce veniturile în multe comunități americane.”