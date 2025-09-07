Simion, discurs de la tribuna Parlamentului, deşi anunţase că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe în care se dezbat moţiunile de cenzură
Preşedintele AUR, George Simion, care anunţa că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe în care se dezbat moţiunile de cenzură iniţiate de propriul partid,, a decis totuşi să ţină un discurs de la tribuna Parlamentului, transmite News.ro.
George Simion le-a transmis parlamentarilor din partidele aflate la guvernare că au „toată puterea” în stat şi că „primele 500 de funcţii din statul român” aparţin, toate puterii.
Simion i-a spus premierului Ilie Bolojan că „ignoră total” puterea legislativă prin asumările de răspundere privind reformel
„În ritmul în care ne duce actuala coaliţie, vom intra în scurt timp în incapacitate de plată. (…) dacă voi nu faceţi ce trebuie făcut, şi nu faceţi, este evident, cu 13.000 de locuri de muncă care vor trebui tăiate, nu faceţi nicio reformă, doar vă jucaţi de-a reforma”, a afirmat Simion.
El a contestat existenţa cvorumului necesar desfăşurării şedinţei Camerelor reunite.
