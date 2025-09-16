Senatoarea Victoria Stoiciu: George Simion mă acuză că sunt „globalistă” pentru că refuz să fac din Charlie Kirk un erou / Mai ușor cu propaganda. Patrioți nu sunt cei care inventează probleme false ca să dezbine, cum faceți dumneavoastră, ci cei care rezolvă probleme reale ca să construiască

Senatoarea social-democrată Victoria Stoiciu spune că uciderea lui Charlie Kirk este o crimă abominabilă, dar „nu poate ridica în slăvi un individ care promova execuții publice la care să asiste copiii, care considera viețile pierdute din cauza portului liber de arme un „cost acceptabil” și care răspândea ura rasială și de gen în toate formele ei”.

„George Simion mă acuză că sunt „globalistă” pentru că refuz să fac din Charlie Kirk un erou. Mă întreb ce înseamnă pentru el „globalist”. Pentru cineva întors recent de la o manifestație internațională de la Londra, român creștin-ortodox, care luptă pentru memoria unui american creștin protestant, în timp ce promovează intens agenda rusească nu doar în România, ci și în Republica Moldova… ce poate fi mai global decât atât? El știe. Sau poate nu. Proprietatea termenilor nu e obligatorie la extremiști. Oricum, venind de la el această etichetă, aproape că o iau ca pe un compliment.

Revenind la uciderea lui Charlie Kirk- este o crimă abominabilă. Violența, indiferent din ce direcție politică vine, îndreptată împotriva cuiva pentru opiniile sale, oricât de greșite, este răul absolut, atât din punct de vedere uman, cât și democratic. Dar, în timp ce condamn moartea lui Kirk, nu pot să îl transform în erou. Niciun om de stânga sănătos la cap nu poate ridica în slăvi un individ care promova execuții publice la care să asiste copiii, care considera viețile pierdute din cauza portului liber de arme un „cost acceptabil” și care răspândea ura rasială și de gen în toate formele ei. Kirk este o victimă, dar nu un erou.

Transformarea lui în „erou” face parte dintr-un demers global (da, global!) al extremei drepte de a instrumentaliza moartea lui pentru a demoniza complet stânga și pentru a diviza societatea. Ia gândiți-vă: câți români știau de Kirk acum o săptămână? Și azi ne certăm între noi din cauza lui. Nu avem alte probleme, subiectul Kirk a ajuns motiv de reculegere in Parlament, jumatate din postările de pe social media sunt despre asta, etc. Nu vedeți nimic artificial aici? Nimic suspect? Chiar ne lipsea încă un mar al discordiei? Credeți că Putin nu celebreaza fericit de pe margine urmărind cum ne încăierăm?

Așadar, domnule Simion, mai ușor cu propaganda. Patrioți nu sunt cei care inventează probleme false ca să dezbine, cum faceți dumneavoastră, ci cei care rezolvă probleme reale ca să construiască”, a scris Victoria Stoiciu pe Facebook.