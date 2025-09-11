G4Media.ro
Ședință încheiată între FRF și Mircea Lucescu: România nu va schimba selecționerul

Mircea Lucescu
Mircea Lucescu / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ședință încheiată între FRF și Mircea Lucescu: România nu va schimba selecționerul

Reprezentanții din conducerea FRF și Mircea Lucescu au avut joi o ședință, aceasta având rolul de a analiza parcursul slab al tricolorilor din preliminariile pentru CM de fotbal din 2026 și de a decide dacă Mircea Lucescu va continua în funcția de selecționer.

Gsp.ro vorbește despre faptul că Mircea Lucescu va continua în funcția de selecționer al României, lucru confirmat de reputatul antrenor în vârstă de 80 de ani.

Tricolorii mai au doar șanse teoretice la o calificare directă la CM din 2026 după remiza, scor 2-2, din deplasare cu Cipru.

Grupa H, clasament

  • 1 Bosnia și Herțegovina 12 puncte (11-3 golaveraj) / 5 meciuri
  • 2 Austria 12 (9-2) / 4 meciuri
  • 3 România 7 (10-6) / 5 meciuri
  • 4 Cipru 4 (5-7) / 5 meciuri
  • 5 San Marino 0 (1-18) / 5 meciuri.

De știut

  • Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Programul Grupei H

21 martie

Cipru – San Marino 2-0
ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0
21:45 – San Marino – Austria 0-4

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru 1-0
21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2
21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino
21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru
21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria
21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
21:45 – ROMÂNIA – San Marino.


