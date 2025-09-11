Ședință încheiată între FRF și Mircea Lucescu: România nu va schimba selecționerul
Reprezentanții din conducerea FRF și Mircea Lucescu au avut joi o ședință, aceasta având rolul de a analiza parcursul slab al tricolorilor din preliminariile pentru CM de fotbal din 2026 și de a decide dacă Mircea Lucescu va continua în funcția de selecționer.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- Situația din grupa României după dezamăgirea cu Cipru: „Am pierdut orice şansă la o calificare directă”
Gsp.ro vorbește despre faptul că Mircea Lucescu va continua în funcția de selecționer al României, lucru confirmat de reputatul antrenor în vârstă de 80 de ani.
Tricolorii mai au doar șanse teoretice la o calificare directă la CM din 2026 după remiza, scor 2-2, din deplasare cu Cipru.
Grupa H, clasament
- 1 Bosnia și Herțegovina 12 puncte (11-3 golaveraj) / 5 meciuri
- 2 Austria 12 (9-2) / 4 meciuri
- 3 România 7 (10-6) / 5 meciuri
- 4 Cipru 4 (5-7) / 5 meciuri
- 5 San Marino 0 (1-18) / 5 meciuri.
De știut
- Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.
Programul Grupei H
21 martie
Cipru – San Marino 2-0
ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1
24 martie
21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5
7 iunie
16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1
10 iunie
21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0
21:45 – San Marino – Austria 0-4
6 septembrie
21:45 – Austria – Cipru 1-0
21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
9 septembrie
21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2
21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2
9 octombrie
21:45 – Austria – San Marino
21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina
12 octombrie
16:00 – San Marino – Cipru
21:45 – ROMÂNIA – Austria
15 noiembrie
19:00 – Cipru – Austria
21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA
18 noiembrie
21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
21:45 – ROMÂNIA – San Marino.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.