Selecționerul Ciprului surprinde: Nemulțumit de remiza cu România

Apostolos Mantzios, selecționerul naționalei din Cipru, a declarat la conferința de presă de după meciul cu România (scor 2-2), din preliminariile CM de fotbal din 2026, că echipa sa putea câștiga contra tricolorilor.

Mantzios a scos în evidență faptul că elevii săi au început slab partida, dar consideră că pe finalul duelului de marți seara naționala din Cipru putea să se impună.

„Cred că nu am început bine meciul. Cu toate că am închis jocul echipei României, am primit două goluri.

Cred că acesta a fost punctul negativ al meciului și de aici am început să ne găsim liniștea și să ne facem jocul.

Am reușit să înscriem până în pauză și consider că în repriza a doua am fost mai buni. Nu doar că am reușit să egalăm, dar în ultimele minute puteam câștiga.

În a doua repriză nu le-am dat ocazii să fie periculoși. Putem împărți meciul în două categorii: prima parte în care nu am fost așa buni și cea în care am fost mai buni.

Am crezut la 2-0 pentru România, am reușit să egalăm, dar este un rezultat care nu ne lasă mulțumiți pe deplin.

Ar trebui să lăsăm trecutul în spate, am un deosebit respect pentru toți selecționerii echipei naționale cipriote care au fost până în prezent.

Noi ne vedem de treabă, continuăm să lucrăm cu băieții și sper să avem rezultate mai bune decât ceilalți selecționeri.

Le-am spus băieților la pauză că trebuie să ridice capul sus și am reușit să egalăm și puteam câștiga și meciul” – Apostolos Matzios, după meciul cu România, citat de gsp.ro.

Rezumatul partidei dintre Cipru și România

Grupa H, clasament

1 Bosnia și Herțegovina 12 puncte (11-3 golaveraj) / 5 meciuri

2 Austria 12 (9-2) / 4 meciuri

3 România 7 (10-6) / 5 meciuri

4 Cipru 4 (5-7) / 5 meciuri

5 San Marino 0 (1-18) / 5 meciuri.

De știut

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Programul Grupei H

21 martie

Cipru – San Marino 2-0

ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1

21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0

21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0

21:45 – San Marino – Austria 0-4

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru 1-0

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2

21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.