Suporterii i-au cerut demisia – Mircea Lucescu despre o plecare de la națională: „Nu ştiu, o să vedem”
După 2-2 cu Cipru, mulți dintre fanii prezenți la Nicosia i-au cerut lui Mircea Lucescu să plece de la naționala României. La conferința de presă, selecționerul tricolorilor a spus „Nu ştiu, o să vedem”, atunci când a fost întrebat dacă va continua pe banca tehnică a primei reprezentative.
„Demisia, demisia” şi „Jos Lucescu” au fost scandările fanilor la finalul partidei de la Nicosia, una în care România nu a câștigat, deși a condus la un moment dat cu 2-0.
Întrebat de jurnaliști dacă se gândește să plece de la prima reprezentativă, Mircea Lucescu a spus următoarele: „Să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine… Sunt foarte dezamăgit! Ştiu cum s-a pregătit acest meci şi eram sigur că vom câştiga acest meci.
Echipa naţională trebuie să îşi continue activitatea, parcursul. Eu am făcut tot ce a fost posibil, astfel încât grupul să atace un turneu final.
În rest, sunt alte aspecte despre care nu vreau să vorbesc. Să ştiţi că Cipru poate să câştige orice meci la ce jucători au. Au fost împiedicaţi la Viena, au fost împiedicaţi de arbitraj în Bosnia”.
Mai are Mircea Lucescu puterea să continue pe banca tricolorilor la 80 de ani? „Nu știu, o să vedem”, a punctat selecționerul.
Rezumatul partidei dintre Cipru și România
Grupa H, clasament
- 1 Bosnia și Herțegovina 12 puncte (11-3 golaveraj) / 5 meciuri
- 2 Austria 12 (9-2) / 4 meciuri
- 3 România 7 (10-6) / 5 meciuri
- 4 Cipru 4 (5-7) / 5 meciuri
- 5 San Marino 0 (1-18) / 5 meciuri.
De știut
- Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.
Programul Grupei H
21 martie
Cipru – San Marino 2-0
ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1
24 martie
21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5
7 iunie
16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1
21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0
21:45 – San Marino – Austria 0-4
6 septembrie
21:45 – Austria – Cipru 1-0
21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
9 septembrie
21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2
21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2
9 octombrie
21:45 – Austria – San Marino
21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina
12 octombrie
16:00 – San Marino – Cipru
21:45 – ROMÂNIA – Austria
19:00 – Cipru – Austria
21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA
18 noiembrie
21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
21:45 – ROMÂNIA – San Marino.
