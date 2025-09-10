Suporterii i-au cerut demisia – Mircea Lucescu despre o plecare de la națională: „Nu ştiu, o să vedem”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

După 2-2 cu Cipru, mulți dintre fanii prezenți la Nicosia i-au cerut lui Mircea Lucescu să plece de la naționala României. La conferința de presă, selecționerul tricolorilor a spus „Nu ştiu, o să vedem”, atunci când a fost întrebat dacă va continua pe banca tehnică a primei reprezentative.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Demisia, demisia” şi „Jos Lucescu” au fost scandările fanilor la finalul partidei de la Nicosia, una în care România nu a câștigat, deși a condus la un moment dat cu 2-0.

Întrebat de jurnaliști dacă se gândește să plece de la prima reprezentativă, Mircea Lucescu a spus următoarele: „Să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine… Sunt foarte dezamăgit! Ştiu cum s-a pregătit acest meci şi eram sigur că vom câştiga acest meci.

Echipa naţională trebuie să îşi continue activitatea, parcursul. Eu am făcut tot ce a fost posibil, astfel încât grupul să atace un turneu final.

În rest, sunt alte aspecte despre care nu vreau să vorbesc. Să ştiţi că Cipru poate să câştige orice meci la ce jucători au. Au fost împiedicaţi la Viena, au fost împiedicaţi de arbitraj în Bosnia”.

Mai are Mircea Lucescu puterea să continue pe banca tricolorilor la 80 de ani? „Nu știu, o să vedem”, a punctat selecționerul.

Rezumatul partidei dintre Cipru și România

Grupa H, clasament

1 Bosnia și Herțegovina 12 puncte (11-3 golaveraj) / 5 meciuri

2 Austria 12 (9-2) / 4 meciuri

3 România 7 (10-6) / 5 meciuri

4 Cipru 4 (5-7) / 5 meciuri

5 San Marino 0 (1-18) / 5 meciuri.

De știut

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Programul Grupei H

21 martie

Cipru – San Marino 2-0

ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1

21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0

21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0

21:45 – San Marino – Austria 0-4

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru 1-0

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2

21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.