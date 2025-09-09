LIVE Cipru – România (prima repriză) 0-1: Drăguș profită de o greșeală și deschide rapid scorul
Echipa națională de fotbal a României a zburat la Nicosia pentru a disputa un duel foarte important în economia grupei H a preliminariilor Campionatului Mondial 2026 cu Cipru, în condițiile în care tricolorii nu mai au șansa de a rata puncte. Urmărește LIVETEXT partida pe G4Media și live pe Prima TV începând cu ora 21:45.
România are 6 puncte strânse în patru meciuri în această grupă de calificări și este la 3 puncte diferență de locul secund, Bosnia, care numără nu mai puțin de 9 în trei meciuri, în timp ce Austria se bucură de maxim de puncte din patru meciuri.
LIVETEXT
Min. 9: Tricolorii pleacă pe un contraatac agresiv, Dobre conduce mingea și-l găsește pe Drăguș în careu, dar care șutează slab din cauză că balonul i-a venit puțin cam în spate
Min. 7: Cipru a ieșit în ofensivă și încearcă să dea replică rapid
Min. 2: GOOOOL, România!!! Un fotbalist cipriot a pasat prea încet înapoi la portar, iar Drăguș a profitat această greșeală și a sprintat rapid spre poartă, trecând de portar și înscriind fără emoții
Min. 1: A început partida!
Ora 21:44: Imnul „Deșteaptă-te, române” s-a auzit în Nicosia ca în București
Ora 21.32: Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.
Ora 21.30: Tricolorii au ascendent moral împotriva ciprioților: 13 victorii din 16 meciuri directe
Ora 21.25: Cu șase puncte strânse din patru partide, tricolorii nu prea mai au voie la pași greșiți în grupa H de calificare la CM din 2026. Liderul Bosnia are deja 12 puncte (tot din patru partide jucate), iar Austria are 9, dar din trei meciuri, în timp ce România 6 puncte în patru partide
Ora 21.20: Iată echipele de start:
România: Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu (căpitan) – Dobre, Drăguș, Man;
Rezerve: Baiaram, Chipciu, Miculescu, Mitriță, Olaru, M. Popescu, Sava, Screciu, Sorescu, Șut, Tănase, Târnovanu. Selecționer: Mircea Lucescu
Cipru: Fabiano Freitas – Pileas, Laifis, Sielis, Shikkis – Kousoulos, Kastanos, Kosti – Tzionis, Pittas, Loizou;
Rezerve: Anderson Correia, Andreou, Artymatas, Charalampous, Kakoullis, Koutsakos, Kyriakou, Mall, Michail, Panagiotou, Satsias, Sotiriou. Selecționer: Apostolos Mantzios
Ora 21.15: Bună seara și bine v-am găsit la un nou meci al naționalei de fotbal a României! Astăzi, selecționata lui Lucescu se află în fața unui meci foarte important cu Cipru din care trebuie să iasă cu toate cele trei puncte.
