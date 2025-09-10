Situația din grupa României după dezamăgirea cu Cipru: „Am pierdut orice şansă la o calificare directă”

România a dezamăgit încă o dată în preliminariile pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026, tricolorii remizând, scor 2-2, în deplasare, cu Cipru, după ce au condus cu 2-0.

Sunt puncte foarte importante pierdute de tricolori în lupta pentru calificarea directă la turneul final din vara anului viitor.

„Nu am reuşit să câştigăm. Am pierdut orice şansă la o calificare directă, şanse mici şi la locul doi. E dureros. În a doua repriză nu am mai fost ca în prima.

Nu ne-a zis nimic în vestiar Mircea Lucescu. Trecem printr-o perioadă mai puţin bună, poate că nici nu am început preliminariile bine cu Bosnia.

Eu cred că e timp până în martie, dacă vom avea şansă să jucăm acel baraj. Ne-am obişnuit să le mulţumim (n.r. fanilor) pentru suport şi să ne cerem scuze pentru rezultat.

Am vorbit, am discutat. Timpul trece repede peste noi. Până acum, nu am fost niciodată aproape de un Campionat Mondial.

Dacă te gândeşti la o şansă peste patru ani, nu ştii dacă vei mai fi aici. E ultima noastră şansă de a mai juca la un Campionat Mondial” – Nicolae Stanciu, la zona mixtă, potrivit Digisport.

Rezumatul partidei dintre Cipru și România

Sursa video: Prima Sport

Grupa H, clasament

1 Bosnia și Herțegovina 12 puncte (11-3 golaveraj) / 5 meciuri

2 Austria 12 (9-2) / 4 meciuri

3 România 7 (10-6) / 5 meciuri

4 Cipru 4 (5-7) / 5 meciuri

5 San Marino 0 (1-18) / 5 meciuri.

De știut

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Programul Grupei H

21 martie

Cipru – San Marino 2-0

ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1

21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0

21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0

21:45 – San Marino – Austria 0-4

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru 1-0

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2

21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.