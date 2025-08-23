Salvamont: 7 persoane au ajuns la spital, în ultimele 24 de ore, după ce au fost salvate de pe munte
Un număr de 16 persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, dintre care şapte au fost transportate la spital cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit Salvamont România, în ultimele 24 de ore s-au primit la Dispeceratul Naţional 13 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel: câte două apeluri pentru Salvamont Municipiul Braşov, Salvamont Maramureş, Salvamont Neamţ şi Salvamont Argeş şi câte un apel pentru Salvamont Judeţul Braşov, Salvamont Mehedinţi, Salvamont Prahova, Salvamont Sibiu şi Salvamont Predeal.
În cazul acestor intervenţii, au fost salvate 16 persoane, dintre care şapte au ajuns la spital.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.