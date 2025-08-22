Rusia revendică preluarea a trei sate în regiunea Doneţk din Ucraina

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Rusia a revendicat vineri capturarea a trei sate în regiunea Doneţk din estul Ucrainei, sporind presiunea militară pe teren, într-un moment în care eforturile diplomatice s-au accelerat în ultimele săptămâni pentru a găsi o soluţie la conflict, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-un comunicat difuzat pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a afirmat că a capturat satele Katerinivka, Volodimirivka şi Rusin Iar în această regiune anexată de Moscova.

Armata rusă şi-a sporit câştigurile teritoriale în ultimele luni în faţa unor forţe ucrainene mai puţin numeroase şi mai puţin bine echipate.

Aceste progrese au loc în condiţiile în care liderul american Donald Trump, care aspiră să pună capăt cât mai repede asaltului rus asupra Ucrainei început în 2022, a anunţat că pregăteşte o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar participarea celor două părţi beligerante pare să fie încă departe de a fi asigurată.

Liderul ucrainean l-a acuzat joi pe omologul său rus că încearcă să „se sustragă” acestei întâlniri.

Şi Donald Trump a recunoscut că nu va şti mai multe despre şansele de pace decât „în următoarele două săptămâni”.

Armata rusă ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.