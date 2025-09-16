Rusia exersează lansări de rachete de croazieră deasupra mării Barents în cadrul exerciţiilor Zapad-2025 cu Belarus

Avioane de bombardament strategic ruseşti Tu-160 au efectuat misiuni de antrenament de luptă deasupra Mării Barents în timpul unor exerciţii militare comune cu Belarus şi au exersat lansări de rachete de croazieră, a anunţat marţi Ministerul Apărării rus, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Rusia şi Belarus încheie cinci zile de exerciţii militare, denumite Zapad (Vest), într-o demonstraţie de forţă despre care spun că este concepută pentru a testa pregătirea de luptă.

Exerciţiile care au loc la câteva zile după ce forţele poloneze şi NATO au doborât drone ruseşti care au pătruns în spaţiul aerian polonez au tulburat unele ţări vecine. Polonia şi-a închis temporar graniţa cu Belarus ca măsură de precauţie.

Ministerul Apărării rus a declarat că bombardierele cu capacitate nucleară au zburat peste apele neutre ale Mării Barents, la nord de Scandinavia, timp de aproximativ patru ore, escortate de avioane de vânătoare MiG-31.

„În timpul misiunii de antrenament de luptă, echipajele au exersat lansări tactice de rachete de croazieră lansate din aer către ţinte critice ale unui inamic simulat”, a precizat acesta.

Ministrul apărării belarus, Viktor Hrenin, urma să participe marţi la o altă parte a exerciţiului Zapad, pe un teren de antrenament din Rusia, a informat ministerul său, fără a specifica despre ce este vorba, precizând doar că va avea loc în „condiţii cât mai apropiate de cele de luptă”.

Belarus este un aliat apropiat al Rusiei şi a susţinut războiul acesteia în Ucraina, fără însă a-şi angaja propriile trupe în luptă. Preşedintele Aleksandr Lukaşenko i-a permis preşedintelui rus Vladimir Putin să amplaseze rachete nucleare tactice pe teritoriul Belarusului.

Preşedintele american Donald Trump a început să cultive legături mai strânse cu Aleksandr Lukaşenko, tratat mult timp ca un paria de către Occident, şi a relaxat săptămâna trecută unele sancţiuni împotriva Belarusului în schimbul eliberării a 52 de prizonieri, inclusiv a unor opozanţi politici. Ca semn al încălzirii relaţiilor bilaterale, ofiţeri militari americani au observat luni o parte a exerciţiului Zapad din Belarus.