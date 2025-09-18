România, schimburi comerciale cu China de 9,3 miliarde dolari în 2024 / Deficitul depăşeşte 7,7 miliarde dolari

Volumul schimburilor bilaterale dintre România şi China a fost anul trecut de aproape 9,3 miliarde de dolari, însă balanţa comercială consemnează un deficit pentru România de peste 7,7 miliarde de dolari în 2024 şi de 2,1 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2025, a afirmat joi preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), Iuliu Stocklosa, transmite Agerpres.

„Conform datelor statistice înregistrate la sfârşitul anului 2024, Republica Populară Chineză a fost al doilea partener comercial al României dintre statele non-membre ale Uniunii Europene, după Turcia, cu un volum al schimburilor bilaterale de aproape 9,3 miliarde dolari. Totodată, China a fost principalul furnizor de bunuri pentru România dintre statele din afara UE, cu un volum de 8,5 miliarde dolari. Această situaţie s-a menţinut şi în primele trei luni ale anului 2025 (date disponibile), cu un comerţ bilateral de 2,4 miliarde dolari, dintre care importurile din Republica Populară Chineză au însumat 2,2 miliarde dolari. Totuşi, balanţa comercială consemnează un deficit pentru România de peste 7,7 miliarde dolari în 2024 şi de 2,1 miliarde dolari în trimestrul I al anului 2025”, a spus Iuliu Stocklosa, la Forumul de promovare şi schimb comercial China – România, organizat de Ambasada Republicii Populare Chineze în România.

El a menţionat că aceste cifre subliniază necesitatea asigurării unei creşteri a exporturilor româneşti într-un ritm mai rapid decât cel al importurilor, precum şi a unor relaţii economice mai echilibrate şi diversificate.

„Companiile româneşti trebuie să devină mai active în accesarea pieţei chineze, iar noi suntem convinşi că economia ţării noastre are capacitatea de a furniza produse şi servicii care să răspundă cerinţelor partenerilor chinezi. Până în aprilie 2025, peste 14.000 de companii cu participare de capital chinez au activat în România, reprezentând aproximativ 5% din totalul companiilor cu capital străin din ţară, cu un capital social subscris de aproximativ 491 milioane dolari. Aceste date sunt încurajatoare şi suntem încrezători că ele pot creşte prin consolidarea cooperării bilaterale. Considerăm că evenimentele precum cel de astăzi sunt esenţiale. Ele reflectă nu doar deschiderea reciprocă a comunităţilor noastre de afaceri, ci contribuie şi la construirea încrederii şi la o mai bună înţelegere a pieţelor noastre”, a afirmat preşedintele CCIB.

La rândul său, directorul general al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, Sorin Toader, a subliniat că dezechilibrul balanţei comerciale, la care am asistat în ultima perioadă, respectiv de 7,7 miliarde dolari în anul anterior, iar în primele şase luni ale acestui an de 4,3 miliarde de dolari, reprezintă o preocupare majoră a părţii române.

„Considerăm că înfiinţarea Grupului de Lucru Româno – Chinez pentru promovarea comerţului bilateral nerestricţionat poate juca un rol important în atingerea acestui obiectiv şi precum şi a unui echilibru dinamic între volumul exportului şi cel al importurilor”, a adăugat Sorin Toader.

La evenimentul de promovare a schimburilor comerciale China – România au mai au participat ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, Chen Feng şi Li Na, director general adjunct al Departamentului de Comerţ Exterior al Ministerului Comerţului al Republicii Populare Chineze.