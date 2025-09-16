Războiul din Gaza, cel mai sângeros conflict pentru jurnalişti, denunță o expertă ONU

G4Media.ro
O expertă a ONU a acuzat luni Israelul că vizează intenţionat jurnalişti pentru a ascunde un „genocid” în Gaza şi a avertizat că actualul conflict este „cel mai sângeros observat vreodată” împotriva jurnaliştilor, relatează AFP, citată de Agerpres.

Invocând date ale ONU, conform cărora cel puţin 252 de jurnalişti au fost ucişi de la începutul războiului în Gaza pe 7 octombrie 2023, Irene Khan, raportoare specială a Naţiunilor Unite pentru dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare, a spus că acest bilanţ este mai mare decât cel „din cele două războaie mondiale, din războiul din Vietnam, din războiul din Iugoslavia şi din războiul din Afganistan luate împreună”.

Aceasta face ca actualul „conflict să fie cel mai sângeros observat vreodată pentru jurnalişti”, iar numărul morților „va continua probabil să crească, având în vedere că în fiecare săptămână auzim de noi decese”, s-a arătat ea îngrijorată.

„Modul în care jurnaliştii sunt ucişi, reduşi la tăcere (…) constituie o muşamalizare a genocidului”, a spus experta la Geneva.

Irene Khan a făcut o paralelă între războiul distructiv din Gaza, declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas în Israel pe 7 octombrie 2023, şi războiul din Ucraina, unde 14 jurnalişti au fost ucişi de la invazia rusă din februarie 2022.

Vorbind în calitate de expert independent mandatat de ONU, dar nu în numele organizaţiei, Irene Khan a susţinut că mulţi dintre jurnaliştii ucişi în Gaza au fost „luaţi ca ţintă”.

Ea a denunţat „campaniile de defăimare” israeliene care acuză jurnaliştii ucişi în timpul atacurilor că sunt „susţinători ai terorismului sau chiar terorişti”.

„Nu este vorba doar de a ucide jurnalişti, ci de o tentativă manifestă de a ucide informaţia”, a acuzat ea.

Irene Khan şi-a exprimat indignarea în legătură cu blocada impusă jurnaliştilor internaţionali, care sunt împiedicaţi să intre în Gaza.

„Nu-mi amintesc de o altă situaţie în care un stat membru al Naţiunilor Unite să fi refuzat accesul entităţilor media internaţionale independente în timpul unui conflict”, a declarat ea, denunţând un „precedent teribil” pentru libertatea presei.

„Statele trebuie să oprească Israelul înainte ca toţi jurnaliştii din Gaza să fie reduşi la tăcere”, a concluzionat ea.

