Raed Arafat, întrebat dacă sistemul medical ar face faţă unei catastrofe: Am făcut faţă unei pandemii / ”Sistemul, ca şi gândire, ca şi mod de lucru integrat este un mod corect”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă că modul în care unităţile de primiri urgenţe din România au acţionat în timpul pandemiei de COVID-19 arată că sistemul poate face faţă unui eveniment major în urma căruia să rezulte multe victime. „Modul în care au lucrat unităţile de primiri urgenţă în timpul pandemiei a demonstrat că sistemul, ca şi gândire, ca şi mod de lucru integrat este un mod corect”, spune Arafat, transmite News.ro.

Prezent, sâmbătă, la Unitatea de Primiri Urgenţe din Alba Iulia, şeful DSU a fost întrebat dacă sistemul medical românesc poate face faţă unei catastrofe cum ar fi un cutremur puternic, care să producă mute victime.

„Am făcut faţă unei pandemii cu colegii noştri şi unităţile de primiri urgenţă au fost una dintre liniile de front de lucru şi care au ţinut spatele spitalelor mai ales când secţiile de terapie intensivă s-au umplut şi au devenit a doua secţie de terapie intensivă în spital. Deci modul în care au lucrat unităţile de primiri urgenţă în timpul pandemiei a demonstrat că sistemul, ca şi gândire, ca şi mod de lucru integrat este un mod corect”, a răspuns Raed Arafat.

El a subliniat, din nou, importanţa asigurării personalului pentru sistemul medical de urgenţă.

„Cum am zis, completarea numărului personalului şi punerea personalului în locurile potrivite pentru categoria de personal este foarte importantă”, a adăugat şeful DSU.