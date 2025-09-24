G4Media.ro
Primarul Londrei, Sadiq Khan, îl acuză pe Trump că este rasist, sexist…

Foto: Facebook Sadiq Khan

Primarul Londrei, Sadiq Khan, îl acuză pe Trump că este rasist, sexist şi islamofob / În discursul de la ONU, președintele SUA a spus despre Khan că este un „primar groaznic” şi a susţinut că Londra vrea să „treacă la legea sharia”

Primarul Londrei, Sadiq Khan, l-a acuzat pe preşedintele american Donald Trump că este rasist, sexist şi islamofob după ce liderul de la Casa Albă şi-a reluat conflictul cu Khan în timpul unui discurs rostit marţi în faţa Adunării Generale a ONU de la New York, relatează miercuri agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

„Cred că preşedintele Trump a demonstrat că este rasist, este sexist, este misogin şi este islamofob”, a declarat miercuri Khan la Sky News.

Întrebat despre comentariile lui Trump conform cărora Khan este un „primar groaznic”, el a spus că este „recunoscător” că un număr record de cetăţeni americani vin la Londra.

„Cred că atunci când cineva se comportă într-un anumit fel, când cineva spune anumite lucruri, când cineva îţi arată cine este – crede-l”, a declarat anterior Khan pentru ITV London, întrebat dacă el crede că Trump este islamofob.

Ministrul britanic al muncii şi pensiilor, Pat McFadden, a respins atacul preşedintelui şi a spus că Trump are o „dispută” cu Khan de ani de zile.

El a declarat pentru BBC: „În ceea ce priveşte Regatul Unit, referitor la comentariile (lui Trump) despre Londra, eu cred că este o părere greşită despre marea noastră capitală. Ea este un mare atu pentru Regatul Unit. Este cunoscută în toată lumea, este un mare motor al economiei noastre, al creativităţii”.

A doua vizită de stat a lui Trump în Regatul Unit nu a inclus nicio întâlnire publică la Londra, evenimentele cu regele Charles având loc la Castelul Windsor, iar întâlnirile cu premierul Keir Starmer la Chequers, reşedinţa rurală a acestuia, în loc de Downing Street, biroul său din Londra.

În discursul său la ONU, în care a acuzat invadarea Europei de imigranţi ilegali, preşedintele SUA nu a ratat oportunitatea de a menţiona conflictul cu primarul Londrei, Sadiq Khan, pe care l-a numit un „primar groaznic” şi a susţinut că Londra vrea să „treacă la legea sharia”.

„Mă uit la Londra, unde aveţi un primar groaznic, groaznic, groaznic, şi s-a schimbat, s-a schimbat atât de mult. Acum vor să treacă la legea sharia. Dar sunteţi într-o ţară diferită, nu puteţi face asta”, a susţinut preşedintele SUA.

