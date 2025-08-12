G4Media.ro
Primarul general interimar al Capitalei anunţă prelungirea reţelei de benzi unice pentru…

autobuz, banda unica, bucuresti,stelian bujduveanu
Sursa foto: Facebook / Stelian Bujduveanu

Primarul general interimar al Capitalei anunţă prelungirea reţelei de benzi unice pentru transportul public în Bucureşti

12 Aug

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, marţi, prelungirea reţelei de benzi unice pentru transportul public în Bucureşti, transmite News.ro.

”Continuăm să extindem reţeaua de benzi dedicate transportului public. În următoarele săptămâni, amenajăm 10,55 km de benzi unice, iar în total ajungem la 65,3 km – din care 35,5 km sunt exclusiv pentru autobuze”, a scris, marţi, pe Facebook, Stelian Bujduveanu.

Potrivit acestuia, noile benzi vor fi amenajate pe următoarele trasee:
  

  •  Bd. Lascăr Catargiu (între Piaţa Victoriei şi Piaţa Romană, sens spre Romană) – 0,9 km 
  •  Şos. Cotroceni (între str. Prof. Dr. Gh. Marinescu şi Splaiul Independenţei, pe ambele sensuri) – 0,4 km 
  •  Bd. Iuliu Maniu (între str. Lujerului şi Liceul Tudor Vladimirescu, sens spre centru) – 0,45 km 
  •  Bd. Regele Mihai I al României (zona centrală, sens spre Piaţa Presei) – 1,2 km 
  •  Calea Crângaşi (între str. Gen. Petre Popovăţ şi Pasajul Grant, sens spre pasaj) – 0,6 km 
  •  Drumul Taberei, pe ambele sensuri – 7 km (3,5 km pe sens)  

”Unele dintre aceste proiecte au deja toate avizele necesare, iar altele sunt în curs de avizare. Dincolo de cifre, e un pas în plus spre un transport public mai rapid şi mai previzibil. Cred că Bucureştiul are nevoie de asta – şi tocmai de aceea, alegem să încurajăm şi să prioritizăm transportul public”, a mai transmis Bujduveanu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
2 comentarii

  1. transportul ÎN COMUN, nu PUBLIC. Benzile alea sunt pentru transport în comun, adică autobuze și troleibuze, nu taxiurile, care în afară de faptul ca cotizează la partid patronii, nu fac nimic în plus față de mașinile persoanele să amelioreze trafic up și poluarea din București, domnule etern primar adjunct.

