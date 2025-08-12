Primarul general interimar al Capitalei anunţă prelungirea reţelei de benzi unice pentru transportul public în Bucureşti

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, marţi, prelungirea reţelei de benzi unice pentru transportul public în Bucureşti, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Continuăm să extindem reţeaua de benzi dedicate transportului public. În următoarele săptămâni, amenajăm 10,55 km de benzi unice, iar în total ajungem la 65,3 km – din care 35,5 km sunt exclusiv pentru autobuze”, a scris, marţi, pe Facebook, Stelian Bujduveanu.

Potrivit acestuia, noile benzi vor fi amenajate pe următoarele trasee:



Bd. Lascăr Catargiu (între Piaţa Victoriei şi Piaţa Romană, sens spre Romană) – 0,9 km

Şos. Cotroceni (între str. Prof. Dr. Gh. Marinescu şi Splaiul Independenţei, pe ambele sensuri) – 0,4 km

Bd. Iuliu Maniu (între str. Lujerului şi Liceul Tudor Vladimirescu, sens spre centru) – 0,45 km

Bd. Regele Mihai I al României (zona centrală, sens spre Piaţa Presei) – 1,2 km

Calea Crângaşi (între str. Gen. Petre Popovăţ şi Pasajul Grant, sens spre pasaj) – 0,6 km

Drumul Taberei, pe ambele sensuri – 7 km (3,5 km pe sens)

”Unele dintre aceste proiecte au deja toate avizele necesare, iar altele sunt în curs de avizare. Dincolo de cifre, e un pas în plus spre un transport public mai rapid şi mai previzibil. Cred că Bucureştiul are nevoie de asta – şi tocmai de aceea, alegem să încurajăm şi să prioritizăm transportul public”, a mai transmis Bujduveanu.