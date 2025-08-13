Primăria Zărand (Arad) trebuie să plătească despăgubiri unei angajate concediate, dar nu are banii, 26.000 de lei / ”Vom achita eşalonat, pentru a evita să fim executaţi silit”

Primăria Zărand trebuie să plătească despăgubiri contabilei căreia i-a desfăcut contractul de muncă în 2020, însă nu are banii prevăzuţi în sentinţa judecătorească şi a cerut Consiliului Judeţean 260.000 de lei, dar nici instituţia nu poate aloca suma, transmite Agerpres.

Conform unei decizii judecătoreşti definitive, Primăria Zărand trebuie să achite „despăgubiri egale constând în cuantumul salariilor indexate, majorate şi recalculate începând cu data de 2.11.2020 şi până la data de 25.01.2023 şi dobânda legală aferentă acestora până la data plăţii efective”.

În plus, Primăria trebuie să achite fostei angajate cheltuieli de judecată în sumă de 3.000 de lei.

Primarul comunei Zărand, Gheorghe Dudaş, a declarat, pentru AGERPRES, că nu are bani în buget pentru achitarea despăgubirilor şi a făcut o solicitare de sprijin către Consiliul Judeţean (CJ) Arad, de unde a cerut 260.000 de lei. El a precizat însă că datoria către fosta angajată se ridică în prezent la aproximativ 160.000 de lei, dar cererea a fost transmisă CJ înainte să se facă calculele.

Primarul a fost refuzat de CJ Arad, care i-a transmis că nu are fonduri pentru astfel de cheltuieli.

Preşedinte CJ Arad, Iustin Cionca, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că, de când ocupă această poziţie, a alocat primăriilor fonduri doar pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii.

„Singura sursă prin care putem ajuta primăriile este cota de 6% din impozitul pe venit. Aceşti bani îi împărţim o dată pe an, dar am lăsat o suma mică pentru situaţii urgente, cum ar fi necesitatea cofinanţării unor proiecte locale la care altfel există riscul să se piardă finanţarea europeană. Şi dacă aş vrea să ajut Primăria Zărand, pentru care suma cerută este una foarte mare, nu avem bani în momentul de faţă”, a declarat Cionca.

Pentru a evita executarea silită, primarul din Zărand a dispus ca plăţile să se facă eşalonat, pe o perioadă de cinci ani.

„Am informat instanţa de judecată că vom achita eşalonat, pentru a evita să fim executaţi silit. Această procedură este prevăzută de lege. În acest moment, datorăm aproximativ 160.000 de lei, însă suma va creşte pe parcursul celor cinci ani, având în vedere dobânzile. Va fi greu chiar şi aşa, dar va trebui să ne descurcăm”, a spus edilul.

El a precizat că sentinţa se referă doar la plata salariilor pentru 27 de luni, iar instanţa nu a decis reangajarea contabilei, acest serviciu fiind externalizat între timp. Alte procese între fosta angajată şi primărie sunt pe rol.

Conform edilului, contractul de muncă al contabilei a fost desfăcut în 2020, în urma unei evaluări a activităţii acesteia, însă femeia s-a adresat instanţelor.

Comuna Zărand, formată din două sate, are aproximativ 2.700 de locuitori.