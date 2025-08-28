Preşedintele portughez îl acuză pe Donald Trump că este un „activ sovietic” şi că favorizează Rusia în negocierile pentru un acord de pace în Ucraina
Preşedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa l-a numit miercuri pe omologul său american, Donald Trump, un „activ sovietic” şi l-a acuzat că favorizează Rusia în negocierile care au ca scop ajungerea la un acord de pace în Ucraina, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.
„Conducătorul suprem al celei mai mari superputeri a lumii este, obiectiv vorbind, un activ sovietic sau rus”, a declarat Rebelo de Sousa în timpul unui discurs la Universitatea de Vară a Partidului Social Democrat (PSD), o iniţiativă de formare a tinerilor care se desfăşoară până duminică la Castelo de Vide.
„În termeni obiectivi, noua conducere a SUA a favorizat strategic Federaţia Rusă. În fiecare zi există ameninţări teribile cu sancţiuni; dar există oare vreo sancţiune americană împotriva Federaţiei Ruse? Niciuna”, a argumentat preşedintele portughez.
În acest sens, şeful statului portughez a apreciat că Statele Unite „au trecut de la a fi un aliat al uneia dintre părţi la a fi un arbitru” al conflictului şi a criticat Statele Unite pentru excluderea atât a Ucrainei, cât şi a Europei din tratativele de pace cu Rusia.
Nu este prima dată când Rebelo de Sousa îl atacă pe Trump. La începutul acestui an, el a avertizat că preşedintele SUA urmăreşte „o alunecare de la democraţie la dictatură” după ce Trump a interzis accesul mai multor instituţii media la Casa Albă.
