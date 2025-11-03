Cursa globală pentru minerale critice se intensifică, iar acțiunile companiilor de pământuri rare cresc vertiginos

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Apariția mineralelor critice ca o nouă arenă a competiției geopolitice a coincis cu o creștere vertiginoasă a acțiunilor companiilor miniere de pământuri rare listate în SUA, potrivit CNBC.

În ciuda reducerii câștigurilor din ultimele săptămâni, acțiunile Critical Metals au avansat cu 241% în ultimele trei luni, în timp ce NioCorp Developments, Energy Fuels și Idaho Strategic Resources au înregistrat toate creșteri cu mult peste 100% în aceeași perioadă.

Creșterile spectaculoase sunt și mai remarcabile de la începutul anului până în prezent. Prețul acțiunilor Energy Fuels s-a quadruplat în primele 10 luni ale anului, în timp ce acțiunile NioCorp Developments au crescut de aproape cinci ori.

Pământurile rare au ieșit în prim-plan ca un atu cheie în rivalitatea geopolitică continuă dintre SUA și China, cele mai mari economii ale lumii.

Tony Sage, CEO al Critical Metals, care deține unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din sudul Groenlandei, a descris creșterea companiilor miniere de pământuri rare listate în SUA ca o dovadă a unui boom major al pieței.

„Eu vorbesc despre asta în felul următor: au existat patru boom-uri majore. A fost boom-ul aurului în secolul al XIX-lea, boom-ul petrolului în secolul al XX-lea, la începutul secolului al XXI-lea a fost boom-ul tehnologic, iar acum avem boom-ul pământurilor rare”, a declarat Sage pentru CNBC, într-un interviu telefonic.

„Dar boom-ul pământurilor rare este viitorul. El va alimenta toate cele menționate mai sus.”

Pământurile rare se referă la 17 elemente din tabelul periodic care au o structură atomică care le conferă proprietăți magnetice speciale. Aceste materiale sunt componente vitale pentru o gamă vastă de tehnologii moderne, de la electronice de uz cotidian, cum ar fi smartphone-urile, până la vehicule electrice și echipamente militare.

China, care deține aproape monopolul asupra pământurilor rare, a amenințat recent că va extinde controlul asupra exporturilor acestor elemente pentru a-și consolida și mai mult dominația asupra lanțului de aprovizionare. Cu toate acestea, în urma unei întâlniri față în față în Coreea de Sud, joi, între președintele SUA, Donald Trump, și liderul chinez Xi Jinping, Beijingul a acceptat să amâne cu un an controalele asupra exporturilor prevăzute pentru 9 octombrie.

Acțiunile companiilor de pământuri rare listate în SUA au crescut la aflarea veștii, deși analiștii rămân sceptici cu privire la faptul că aparentul armistițiu comercial poate oferi o ușurare pe termen lung.

„Ca în toate perioadele de boom, au existat multe companii petroliere care nu au putut găsi petrol și multe companii aurifere care nu au putut găsi aur. Și sunt sigur că vor exista multe companii de pământuri rare care nu vor reuși nici ele – pentru că atunci când există un boom, există și exagerări. Iar când există exagerări, există și o exuberanță excesivă în investiții”, a spus Sage de la Critical Metals.

„Nu este o creștere liniară. Este o linie în zig-zag, dar tendința este în direcția corectă dacă ai proiectul potrivit în locul potrivit și ai partenerii potriviți”, a adăugat el.

„Un superciclu mult mai mare și mai lung”

Kevin Das, consultant tehnic senior la New Frontier Minerals, o companie australiană de explorare a pământurilor rare, a fost de acord cu descrierea lui Sage privind boom-ul pieței pământurilor rare, recunoscând în același timp probabilitatea unei scăderi a prețului acțiunilor.

„Oamenii spun că suntem într-o tendință ascendentă a ceea ce este un superciclu mai mare, iar unele dintre dovezile care stau la baza acestui lucru sunt prețurile scăzute ale materiilor prime de ceva timp și investițiile insuficiente. Iar acum, odată cu apariția IA… vom asista la un superciclu mult mai mare și mai lung”, a declarat Das pentru CNBC.

Das a făcut o paralelă între sprijinul administrației Biden pentru proiectele de energie curată, care a coincis cu o creștere a acțiunilor legate de litiu, și sprijinul administrației Trump pentru pământurile rare.

„În ultimele nouă-zece luni de când Trump este la putere, a vorbit despre anexarea Groenlandei, a vorbit despre încheierea unui acord cu Ucraina pentru pământuri rare, iar punctul culminant a fost acest acord de capital cu MP Materials”, a spus Das.

„Așadar, cred că următorii doi-trei ani vor fi foarte fructuoși”, a adăugat el.

Totuși, nu toată lumea este la fel de optimistă în ceea ce privește perspectivele acțiunilor legate de pământurile rare.

Audun Martinsen, șeful departamentului de cercetare a lanțului de aprovizionare la Rystad Energy, a declarat că recentul val de creștere a prețurilor acțiunilor reflectă o combinație de tensiuni geopolitice, sprijin strategic din partea politicilor și impuls speculativ.

„Pământurile rare au devenit în mod clar centrul strategiei industriale globale, fiind vitale pentru apărare, vehicule electrice și energie curată, dar acest lucru pare mai degrabă începutul unei schimbări structurale decât un „al patrulea boom” matur”, a declarat Martinsen pentru CNBC prin e-mail.

„Trecem de la o filosofie de „umplere a golului” prin importuri la „exploatarea golului” la nivel național sau regional”, a continuat el. „Va fi un drum lung, costisitor și anevoios, deoarece resursele adecvate și rentabile și diversitatea elementelor sunt complexe pentru a obține controlul deplin asupra lor.”

Tranziția către energia curată

Gernot Wagner, economist climatic la Universitatea Columbia, a declarat că există doi factori clari care acționează pe măsură ce concurența globală se intensifică pentru a asigura aprovizionarea cu minerale critice — unul structural și celălalt politic.

„Cel structural: în ciuda oricăror încercări politice de a opri sau de a deraia lucrurile, tranziția către energia curată are loc – și se accelerează – și da, depinde de o serie de minerale critice, ale căror prețuri sunt destinate să crească”, a declarat Wagner pentru CNBC prin e-mail.

China, de exemplu, este furnizorul low-cost al multora dintre aceste minerale, a spus Wagner, menționând că dominația minerală a gigantului asiatic nu este deloc întâmplătoare.

„Beijingul a investit masiv în politica industrială verde de ani de zile, concentrându-se pe lanțul de aprovizionare complet și integrat. Aici intervine politica”, a spus Wagner.

„Unele încercări de a internaliza lanțurile de aprovizionare sunt pe deplin justificate din motive de securitate națională și din alte motive, iar aceste încercări vor crește prețurile și stocurile companiilor miniere americane. Desigur, o parte din ceea ce vedem este doar politica actuală sau războaiele comerciale haotice și altele asemenea”, a adăugat el.