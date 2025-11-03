Guvernul britanic îi va retrage fostului prinţ Andrew ultimul său titlu militar, cel de viceamiral

Guvernul britanic îi va retrage fostului prinţ Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, ultimul titlu militar onorific care i-a mai rămas, a declarat duminică ministrul Apărării, John Healey, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Suveranul britanic anunţase joi că fratelui său mai mic i-au fost retrase titlurile regale, pe fondul dezaprobării tot mai mari a opiniei publice în legătură cu legăturile lui Andrew, în vârstă de 65 de ani, cu finanţistul şi infractorul sexual Jeffrey Epstein, decedat în 2019.

„L-am văzut pe Andrew renunţând la titlurile onorifice pe care le deţinea în cadrul armatei şi, tot sub îndrumarea regelui, lucrăm acum la retragerea ultimului titlu pe care îl deţine, cel de viceamiral”, a indicat ministrul Apărării pentru BBC.

Acesta a adăugat că guvernul va urma recomandările regelui cu privire la medaliile militare obţinute de Andrew de-a lungul carierei sale.

Fratele mai mic al regelui a participat, printre altele, la Războiul Malvinelor în 1982, în calitate de pilot de elicopter în cadrul Royal Navy.

El s-a retras din armată în 2001, după 22 de ani de serviciu.

Andrew a negat mereu că ar fi avut relaţii sexuale cu Virginia Giuffre, principala acuzatoare a lui Jeffrey Epstein, pe vremea când aceasta se afla sub controlul miliardarului american.

Dar, după apariţia de noi detalii în memoriile postume ale Virginiei Giuffre, care s-a sinucis în luna aprilie, regele i-a retras lui Andrew toate titlurile, acesta fiind în prezent cunoscut drept Andrew Mountbatten-Windsor.

Noi dezvăluiri ar putea păta însă şi mai mult imaginea fostului prinţ.

Duminică, Sunday Times a susţinut că, în ultimii ani, orice menţiune a victimelor lui Epstein în comunicările Palatului Buckingham referitoare la scandal a fost mereu respinsă de Andrew.

În comunicatul transmis joi, regele Charles şi regina Camilla au afirmat că „gândurile lor şi cea mai profundă compasiune au fost şi vor rămâne alături de victimele şi supravieţuitorii tuturor formelor de abuz”.

Iar săptămâna trecută, documente publicate în cadrul unei proceduri în Statele Unite au scos la iveală un schimb de emailuri din 2010 între Andrew şi Epstein, la scurt timp după ce americanul fusese eliberat din închisoare, unde executase o pedeapsă pentru proxenetism cu minori. Într-unul dintre aceste emailuri, Andrew îi scria lui Epstein că ar fi „bine să se vadă în persoană”.