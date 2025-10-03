Guvernul britanic cere anularea unui protest pro-palestinian după atacul de la sinagoga din Manchester, soldat cu doi morți

Guvernul şi poliţia din Regatul Unit au cerut vineri organizatorilor unui protest pro-palestinian planificat la sfârşitul acestei săptămâni la Londra să anuleze sau să amâne evenimentul, în urma atacului mortal comis joi în apropierea unei sinagogi din Manchester, în nordul Angliei, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Ministrul britanic de interne, Shabana Mahmood, a îndemnat protestatarii să „facă un pas înapoi” pentru câteva zile pentru a oferi comunităţii evreieşti timp să-şi plângă morţii.

Două persoane au fost ucise joi după ce un bărbat a intrat cu maşina în pietoni şi apoi a început să-i înjunghie în faţa unei sinagogi a congregaţiei evreieşti Heaton Park din nordul oraşului Manchester.

Atacatorul a fost identificat de poliţie ca fiind Jihad al-Shamie, un cetăţean britanic de origine siriană, în vârstă de 35 de ani, care a fost împuşcat mortal la faţa locului de ofiţeri de poliţie.

„Oribilul atac terorist care a avut loc ieri (joi) la Manchester a provocat teamă şi îngrijorare în rândul comunităţilor din Marea Britanie, inclusiv aici, la Londra”, a declarat Poliţia Metropolitană pe reţeaua X.

Manifestaţia de sâmbătă a fost organizată de Defend Our Juries pentru a se opune deciziei din iulie a guvernului britanic de a interzice grupul pro-palestinian Palestine Action în baza legilor antiteroriste, incriminând apartenenţa la această grupare.

De atunci, au avut loc o serie de proteste în sprijinul grupului, iar peste 1.500 de persoane au fost arestate, multe dintre ele vârstnice, pentru încălcări legate de această interdicţie.

Poliţia Metropolitană a declarat că a vrut să desfăşoare toţi ofiţerii disponibili pentru a proteja comunităţile afectate de atacul din Manchester, dar în schimb a trebuit să se pregătească pentru o adunare de peste 1.000 de persoane în Trafalgar Square din Londra prevăzută pentru sâmbătă în sprijinul grupării Palestine Action.

„Alegând să încurajeze încălcarea în masă a legii, Defend Our Juries (organizatorii protestelor) iau resurse de la comunităţile londoneze într-un moment în care este cea mai mare nevoie de acestea”, a declarat poliţia britanică.

Ca răspuns la declaraţia poliţiei, organizaţia Defend Our Juries a declarat că a condamnat atacul asupra comunităţii evreieşti din Manchester şi a spus că este alegerea poliţiei dacă va face sau nu arestări la proteste.

„Prin urmare, vă îndemnăm să alegeţi să acordaţi prioritate protejării comunităţii, mai degrabă decât arestării celor care participă paşnic la proteste care se opun interdicţiei absurde a unui grup de acţiune la nivel naţional”, a declarat organizaţia Defend Our Juries.

După atacul de joi de la Manchester, mai multe proteste pro-palestiniene au avut loc în oraşe britanice. Ciocniri au avut loc între poliţie şi manifestanţi în apropierea reşedinţei oficiale a premierului din Downing Street, conducând la 40 de arestări.