Polonia cere Uniunii Europene să înceteze importurile de petrol din Rusia cel mai târziu în 2026

Polonia a cerut statelor membre ale Uniunii Europene care încă mai achiziţionează energie din Rusia să înceteze aceste importuri cel mai târziu la sfârşitul lui 2026, şi le-a oferit sprijinul în acest efort, a anunţat miercuri ministrul polonez al energiei, Milosz Motyka, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres.

Ungaria şi Slovacia importă petrol rusesc prin oleoductul Drujba şi îşi continuă achiziţiile deşi alte state europene au renunţat la ele după februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina.

„Fac apel la dumneavoastră să fiţi de acord cu un obiectiv comun de încetare completă a importurilor de ţiţei din Rusia nu mai târziu de sfârşitul lui 2026”, a scris Motyka într-un mesaj către omologii săi din ţările din UE. „O astfel de decizie ar întări coerenţa acţiunilor noastre, ar fixa un orizont clar de timp şi ar demonstra hotărârea noastră de a deveni independenţi de livrările de petrol care prezintă riscuri politice şi strategice”, a argumentat ministrul.

El a afirmat că subiectul este relevant având în vedere evenimente recente cum ar fi incursiunea unor drone ruseşti în spaţiul aerian polonez.

Comisia Europeană va propune accelerarea eliminării importurilor de combustibili fosili din Rusia, a declarat şefa executivului Uniunii, Ursula von der Leyen, după o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump.

Anterior, UE stabilise ca achiziţiile de petrol rusesc să înceteze la 1 ianuarie 2028.

