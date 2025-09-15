G4Media.ro
sursa foto: Facebook / Sztab Generalny WP

Polonia a „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia / Doi cetăţeni din Belarus au fost arestaţi / Tusk: ”Poliţia investighează circumstanţele incidentului”

Ofiţerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varşoviei, iar doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi, a anunţat luni seara premierul polonez Donald Tusk, transmite News.ro.

„Chiar acum, Serviciul de Protecţie de Stat a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi. Poliţia investighează circumstanţele incidentului”, a scris premierul Donald Tusk pe X.

El a precizat că este vorba de clădiri guvernamentale sensibile, inclusiv strada Parkowa şi Palatul Belweder

Nu se ştiu deocamdată mai multe detalii.

Incidentul survine în contextul în care Polonia se află în stare de alertă după ce o serie de drone ruseşti au pătruns săptămâna trecută în spaţiul aerian polonez în cadrul unei incursiuni de o amploare fără precedent.

