Peskov, reacție după ce Zelenski a amenințat cu bombardarea Kremlinului / Încearcă…

Sursa foto: Sergei GUNEYEV / RIA NOVOSTI / AFP

Peskov, reacție după ce Zelenski a amenințat cu bombardarea Kremlinului / Încearcă să le demonstreze europenilor, că este curajos / ”E mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta”

Kremlinul respinge duminică ameninţări ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene şi apreciază că Ucraina pierde războiul, iar poziţia acesteia de negociere se înrăutăţeşte, relatează Reuters, care citează News.ro.

Zelenski a ameninţat, într-un interviu acordat Axios, că centre ale puterii ruse precum Kremlinul sunt posibile ţinte şi că oficiali de la Kremlin ”trebuie să ştie unde sunt adăposturile antiaeriene”.

”Zelenski încearcă să le demonstreze europenilor, care reacţionează acum ca nişte capi de familie, că este un soldat curajos”, a declarat televiiunii de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

”Între timp, starea de fapt pe front arată contrariul. Pe zi ce trece, situaşia Ucrainei se deteriorează inexorabil. Iar zilnic poziţiile de negociere ale Ucrainei se deteriorează în mod inexorabil”, declară el.

Rusia controlează 114.918 kilometri pătraţi, reprezentnd aproximativ 19% din suprafaţa Ucrainei, şi a cucerit 4.729 de kilometri pătraţi din teritoriul ucrainean în ultimul an, potrivit proiectului cartografic proucrainean DeepState.

Întrebat în mod direct de către corespondentul televiziunii de stat ruse la Kremlin Pavel Zarubin cum ar percepe Kremlinul un atac ucrainean aspra centrului puterii ruse, Peskov a răspuns că ”e mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta”.

În mai 202, Rusia acuza Ucraina de atacarea Kremlinului cu drone.

Preşedintele rus Vladimir Putin nu se afla la Kremlinul la momentul atacului.

