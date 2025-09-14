G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Papa Leon al XIV-lea critică salariile uriașe ale directorilor executivi și ONU

Foto: Facebook Vatican News

Papa Leon al XIV-lea critică salariile uriașe ale directorilor executivi și ONU

Articole14 Sep • 201 vizualizări 0 comentarii

Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporaţii care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaţilor lor, în fragmente din primul său interviu pentru presă, date publicităţii duminică. El a invocat în acest sens recentul plan de remunerare pentru directorul general al Tesla Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de circa 1.000 de miliarde de dolari, informează Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Suveranul pontif, originar din Chicago, a vorbit de asemenea despre Organizaţia Naţiunilor Unite, despre deceniile petrecute ca misionar în Peru, despre felul în care s-a adaptat rolului de papă şi despre speranţele sale pentru pace în sângerosul conflict de trei ani dintre Ucraina şi Rusia.

El a afişat un stil mai rezervat decât predecesorul său, papa Francisc, care acorda adesea interviuri, preferând să vorbească pe baza unor texte pregătite. Fragmentele date publicităţii duminică au fost publicate pe site-ul catolic Crux.

„Directorii executivi care acum 60 de ani câştigau de patru până la şase ori mai mult decât lucrătorii câştigă (acum) de 600 de ori mai mult”, a declarat papa în interviul realizat la sfârşitul lunii iulie pentru o biografie în pregătire.

„Ieri a apărut ştirea că Elon Musk va deveni primul trilionar din lume”, declara el la acel moment. „Ce înseamnă asta şi despre ce este vorba? Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă”, a continuat el.

Leon al XIV-lea a declarat totodată că Organizaţia Naţiunilor Unite nu mai este capabilă să promoveze o diplomaţie multilaterală eficientă.

„Naţiunile Unite ar trebui să fie locul unde se rezolvă multe probleme”, a subliniat papa. „Din păcate, pare să fie recunoscut pe scară largă că ONU, cel puţin în acest moment, şi-a pierdut capacitatea de a reuni oamenii în privinţa chestiunilor multilaterale”, a adăugat pontiful.

Vorbind despre alegerea sa ca papă, Leon al XIV-lea a mărturisit că la început s-a simţit mai pregătit să îi călăuzească spiritual pe cei 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume, dar mai puţin pregătit să joace un rol major pe scena diplomatică globală. „Aspectul complet nou al acestei misiuni este că am fost propulsat la nivelul de lider mondial”, a afirmat suveranul pontif. „Învăţ foarte multe şi mă simt foarte provocat, dar nu copleşit”, a subliniat papa.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Vaticanul adună marii gânditori ai lumii pentru a influența dezvoltarea inteligenței artificiale înaintea primului concert pop din istoria statului

Articole14 Sep • 3.758 vizualizări
0 comentarii

SUA s-au angajat în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul aliaților NATO după ce Rusia a trimis drone și o rachetă în Polonia

Articole13 Sep • 3.998 vizualizări
0 comentarii

ONU aprobă cu o majoritate covârşitoare o declaraţie referitoare la soluţia cu două state, între Israel şi palestinieni

Articole12 Sep • 945 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.