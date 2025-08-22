Operaţiune ANAF împotriva evaziunii din comerţul online/ Decizii de indisponibilizare şi sechestre de peste 25 milioane lei

Antifrauda a derulat recent o amplă acţiune în online, care a vizat peste 200 de firme nerezidente în România şi a emis Decizii de indisponibilizare şi sechestre de peste 25 de milioane de lei şi măsuri asigurătorii de 40 de milioane de lei, a anunţat, vineri seara, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, transmite Agerpres.

„ANAF este abia la începutul drumului către o administraţie fiscală eficientă şi predictibilă, dar rezultatele concrete merită semnalate. Aşa cum am solicitat clar ANAF, analiza bazată pe date şi instrumente adaptate anului 2025 sunt esenţiale pentru eficientizarea activităţii şi pentru a evita nedreptăţi faţă de cei care îşi declară şi plătesc corect obligaţiile fiscale. Antifrauda a derulat recent o amplă acţiune în online, care a vizat peste 200 de firme nerezidente în România. Acestea vindeau bunuri pe o platformă locală de comerţ electronic, evitând plata TVA-ului”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în perioada 2022 – iunie 2025, Antifrauda ANAF a descoperit 227 de entităţi fiscale rezidente în spaţiul UE care au comercializat bunuri către clienţi din România, în valoare totală de peste 226 de milioane de lei. Conform Codului Fiscal, aceste firme ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA în România sau să folosească sistemul european special (One Stop Shop), având în vedere că au depăşit plafonul aplicabil.

„Verificările au arătat că niciuna dintre aceste firme nu respecta legea. De aceea, Antifrauda a emis decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentru 219 de entităţi, în valoare totală de peste 40 de milioane de lei. ANAF a indisponibilizat şi instituit sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei. Suma de 8,6 milioane de lei a fost deja încasată în contul de garanţii. Acţiuni ca aceasta reprezintă doar primi paşi, însă mesajul este unul clar: ANAF începe să îşi facă treaba. Are în continuare major de recuperat în ceea ce priveşte corectarea deficienţelor interne şi de comunicare cu contribuabilii”, a explicat ministrul Finanţelor.

Acesta a subliniat că lupta cu evaziunea este o direcţie prioritară, iar utilizarea inteligentă a datelor, „pe care ANAF le-a avut şi în trecut, dar fie nu a ştiut, fie nu a dorit să le utilizeze”, va permite asigurarea unui mediu de afaceri mai sănătos.

„Indiferent de unele încercări de deturnare a atenţiei de la adevărul faptic în spaţiul public, mandatul ANAF este să îşi facă, în sfârşit, treaba”, a punctat Nazare.