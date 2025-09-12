ONU aprobă cu o majoritate covârşitoare o declaraţie referitoare la soluţia cu două state, între Israel şi palestinieni

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a votat vineri cu o majoritate covârşitoare în favoarea unei declaraţii care prezintă „măsuri concrete, cu termene precise şi ireversibile” pentru o soluţie cu două state între Israel şi palestinieni, relatează Reuters, transmite News.ro.

Declaraţia de şapte pagini este rezultatul unei conferinţe internaţionale organizate la ONU în iulie – găzduită de Arabia Saudită şi Franţa – cu privire la conflictul care durează de zeci de ani. Statele Unite şi Israelul au boicotat evenimentul.

Rezoluţia care susţine declaraţia a primit 142 de voturi pentru şi 10 împotrivă, în timp ce 12 ţări s-au abţinut.

România, care a recunoscut statul palestinian din 1988, în perioada Ceauşescu, a votat în favoarea rezoluţiei. Printre ţările care s-au abţinut se numără Republica Moldova, în timp ce Argentina şi Ungaria sunt printre ţările care au votat împotrivă.

Votul a avut loc înaintea unei reuniuni a liderilor mondiali prevăzută pe 22 septembrie – în marja Adunării Generale a ONU la nivel înalt – unde mai multe state occidentale sunt aşteptate să recunoască oficial statul palestinian.

Declaraţia aprobată de Adunarea Generală, formată din 193 de membri, condamnă atacurile împotriva Israelului ale militanţilor palestinieni Hamas din 7 octombrie 2023, care au declanşat războiul din Gaza. De asemenea, condamnă atacurile Israelului împotriva civililor şi infrastructurii civile din Gaza, asediul şi foametea, „care au dus la o catastrofă umanitară devastatoare şi la o criză de protecţie”.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că rezoluţia asigură izolarea internaţională a Hamas. „Astăzi, pentru prima dată, Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat un text care condamnă aceste crime şi solicită predarea şi dezarmarea” Hamas, a declarat el într-o postare pe X.

Rezoluţia a fost susţinută de toate statele arabe din Golf. Israelul şi Statele Unite au votat împotrivă, alături de Argentina, Ungaria, Micronezia, Nauru, Palau, Papua Noua Guinee, Paraguay şi Tonga.

Declaraţia aprobată prin această rezoluţie spune că războiul din Gaza „trebuie să se termine acum” şi susţine desfăşurarea unei misiuni internaţionale temporare de stabilizare mandatată de Consiliul de Securitate al ONU.

Statele Unite au descris votul ca fiind „încă o manevră publicitară greşită şi inoportună” care subminează eforturile diplomatice serioase de a pune capăt conflictului.

„Nu vă înşelaţi, această rezoluţie este un cadou pentru Hamas”, a declarat diplomatul american Morgan Ortagus în faţa Adunării Generale. „Departe de a promova pacea, conferinţa a prelungit deja războiul, a încurajat Hamas şi a dăunat perspectivelor de pace atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung”, a acuzat reprezentantul SUA.

Israelul, care critică de mult timp ONU pentru că nu a condamnat Hamas în mod explicit pentru atacurile din 7 octombrie, a respins declaraţia ca fiind unilaterală şi a descris votul ca fiind o mascaradă. „Singurul beneficiar este Hamas… Când teroriştii sunt cei care aplaudă, nu promovaţi pacea, ci promovaţi teroarea”, a acuzat ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon.

Atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 a ucis 1.200 de persoane, în majoritate civili, iar 251 au fost luaţi ostatici, potrivit datelor israeliene. Peste 64.000 de persoane, în majoritate civili, au fost ucise de atunci în timpul războiului din Gaza, potrivit autorităţilor locale din domeniul sănătăţii.