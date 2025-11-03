Percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi şi Ilfov, într-un caz de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro / Suspecţii sunt acuzaţi că au luat mai multe credite şi maşini în leasing cu acte false

Poliţiştii bucureşteni şi procurori DIICOT fac, luni, perchzeiţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi şi Ilfov, într-un caz de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro. Suspecţii sunt acuzaţi că au preluat mai multe societăţi comerciale cu un istoric bun de creditare, iar apoi ar fi luat mai multe credite cu documente falsificate şi ar fi achiziţionat maşini de lux prin contracte de leasing încheiate în baza unor acte de identitate şi situaţii financiare falsificate. Reţeaua este formată din 14 persoane şi este coordonată de un urmărit internaţional, transmite News.ro.

Luni, 3 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, şi poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 şi ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au pus în aplicare 15 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Iaşi, într-un dosar penal având ca obiect constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, iinformează Poliţia Capitalei.

Din probele administrate a reieşit că, în cursul anului 2024, în Bucureşti s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, care ar fi acţionat atât în Capitală, cât şi pe teritoriul judeţului Iaşi, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum şi din achiziţionarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate şi situaţii financiare falsificate.

Grupul infracţional organizat, format din 14 suspecţi şi coordonat de un lider, urmărit internaţional, ar fi înfiinţat sau ar fi preluat mai multe societăţi comerciale cu un istoric bun de creditare. Ulterior, membrii grupului ar fi falsificat situaţiile financiare ale acestor firme, în vederea obţinerii de finanţări bancare şi a achiziţionării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate, precizează sursa citată.

Prejudiciul produs persoanelor vătămate este estimat la circa 35.000.000 lei (aproximativ 7,1 milioane euro).

Potrivit anchetatorilor, sunt puse în aplicare 17 mandate de aducere, urmând ca audierile să se desfăşoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acţiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.