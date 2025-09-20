Oana Ţoiu, la CNN, după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul”

Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre intruziunea celor trei avioane ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei, transmite News.ro.

„Considerăm (incidentul) ca fiind intenţionat şi suntem clari cu privire la faptul că este inacceptabil”, a spus Oana Ţoiu la CNN. „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul. Suntem în strânsă legătură unii cu ceilalţi”, a adăugat ea. „Vedem şi mai clar că decizia pe care am luat-o la summitul de la Haga de a creşte cheltuielile militare la 5 la sută din PIB este decizia potrivită şi ne accelerăm sancţiunile”, a arătat şefa diplomaţiei române.

„Rusia a încălcat deja de patru ori spaţiul aerian al Estoniei în acest an, ceea ce în sine este inacceptabil. Dar incursiunea de astăzi, în care trei avioane de vânătoare au intrat în spaţiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat, la rândul său, ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, citat de CNN. „Testarea din ce în ce mai extinsă a limitelor şi agresivitatea crescândă a Rusiei trebuie să fie întâmpinate cu o creştere rapidă a presiunii politice şi economice”, a spus şeful diplomaţiei estone.

Ministerul de Externe estonian a anunţat că l-a convocat pe reprezentantul diplomatic al Rusiei în legătură cu incidentul.

NATO a interceptat vineri trei avioane ruseşti care au încălcat spaţiul aerian al Estoniei, au anunţat Ministerul de Externe al ţării şi un purtător de cuvânt al Alianţei Nord-Atlantice.

Trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat vineri fără permisiune în spaţiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei şi au rămas acolo timp de 12 minute. Avioane de vânătoare italiene F-35 staţionate în Estonia în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry (Santinela Estică), alături de avioane suedeze şi finlandeze, au răspuns la intruziune, iar avioanele ruseşti au fost ulterior „forţate să fugă”, după cum a declarat prim-ministrul estonian Krisen Michal. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat răspunsul alianţei ca fiind „rapid şi decisiv”.

Estonia a solicitat consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO în urma acestei încălcări „total inacceptabile”, a anunţat premierul Michal.

Consiliul Nord-Atlantic se va reuni la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta incidentul în detaliu, a declarat purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart.

Articolul 4 din Tratatul NATO prevede că orice ţară membră poate aduce în mod oficial o problemă în atenţia Consiliului, principalul organism decizional al alianţei, care se reuneşte şi discută paşii următori atunci când integritatea teritorială, independenţa politică sau securitatea ţării membre sunt ameninţate.

Polonia a declanşat o astfel de consultare după ce mai multe drone ruseşti au intrat în spaţiul său aerian săptămâna trecută.

Câteva ore mai târziu după incidentul din Estonia, poliţia de frontieră poloneză a raportat că două avioane de vânătoare ruseşti au efectuat un „zbor la joasă altitudine” peste o platformă petrolieră din Marea Baltică, deţinută de compania petrolieră poloneză Petrobaltic. „Serviciile de securitate poloneze monitorizează constant situaţia”, a declarat poliţia de frontieră.

Sunt cele mai recente cazuri în care ţările membre NATO au raportat încălcări ale spaţiului aerian de către avioane şi drone ruseşti în ultimele zile, arată CNN.

REACŢII DUPĂ NOUL INCIDENT DIN ESTONIA: „NU TREBUIE SĂ DĂM DOVADĂ DE SLĂBICIUNE”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat încălcarea drept parte a unei „campanii sistematice a Rusiei îndreptate împotriva Europei, împotriva NATO, împotriva Occidentului”.

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a condamnat incidentul de vineri considerându-l, la rândul său, o „provocare extrem de periculoasă”.

„Aceasta este a treia încălcare de acest fel a spaţiului aerian al UE în ultimele zile şi escaladează şi mai mult tensiunile din regiune”, a scris Kallas pe X. „UE este în deplină solidaritate cu Estonia”, a precizat ea. Kallas a declarat că se află în contact strâns cu guvernul estonian. „Putin testează hotărârea Occidentului. Nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune”, a adăugat ea.

Vineri dimineaţă, Comisia Europeană a propus o nouă rundă de sancţiuni împotriva Rusiei, invocând, printre altele, încălcarea spaţiului aerian al UE.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat ca statele UE să aprobe sancţiunile pentru a exercita o presiune suplimentară asupra Moscovei.

„Vom răspunde cu fermitate la fiecare provocare, investind în acelaşi timp într-un flanc estic mai puternic. Pe măsură ce ameninţările se intensifică, la fel se va întâmpla şi cu presiunea noastră”, a scris von der Leyen pe X.

Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat că Marea Britanie sprijină Estonia şi a subliniat necesitatea de a „creşte presiunea asupra lui Putin, inclusiv prin promovarea unor noi sancţiuni economice importante”.

Incidentul de vineri survine după ce drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Poloniei şi al României săptămâna trecută, determinând aliaţii NATO să se angajeze să întărească apărarea flancului estic al alianţei.

Miercuri trecută, avioane de vânătoare NATO au doborât mai multe drone ruseşti care au încălcat spaţiul aerian polonez în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine. A fost prima dată când NATO a deschis focul de la începutul războiului din Ucraina. Alianţa militară a denunţat Moscova pentru comportamentul „absolut periculos”.

Duminică, spaţiul aerian al României a fost încălcat de o dronă rusă, determinând Bucureştiul să trimită avioane de vânătoare. Cele două avioane F-16 au fost aproape să doboare drona, dar piloţii au decis să nu deschidă focul după ce au evaluat riscurile colaterale, menţionează CNN.