O treime dintre hiturile din topurile din Germania de anul trecut au devenit virale mai întâi pe TikTok, potrivit platformei.

TikTok vrea să reamintească cât de important este pentru industria muzicală, transmite MusicBusinessWorldwide. În acest scop, în ultimii ani, TikTok a început să realizeze analize care compară topurile muzicale cu tendințele virale de pe platforma sa.

Iar cele mai recente date rezultate din acest efort arată că, în Germania, a patra cea mai mare piață de muzică înregistrată din lume, una din trei piese care au ajuns în fruntea topurilor a devenit virală mai întâi pe TikTok în 2024. În plus, mai mult de una din patru melodii care au ajuns în topul german Top 100 Singles Chart în 2024 au avut „primul succes” pe TikTok, în medie cu 13 zile înainte de a intra în top, potrivit analizei TikTok.

Aceasta include nu numai artiști germani cunoscuți, precum Ayliva, Shirin David și Helene Fischer, ci și vedete internaționale, precum Miley Cyrus și Disturbed, a scris recent TikTok pe blogul său în limba germană.

„Calea către multe succese în topuri începe pe TikTok”, s-a lăudat platforma deținută de ByteDance. TikTok a oferit mai multe exemple în acest sens, printre care și piesa de succes a lui Ayliva, Lieb mich.

„După ce vizionările și creațiile video au atins apogeul la începutul lunii februarie 2024, piesa a intrat în topuri la scurt timp după aceea și a ajuns imediat pe primul loc o săptămână mai târziu”, a declarat TikTok.

„Peste 50 de melodii din catalog au ajuns în topul Billboard Global 200 prin intermediul platformei în 2024, în principal hituri din anii ’80, 2000 și 2010”, a declarat TikTok, citând date produse în parteneriat cu monitorul de piață Luminate.

„Piese precum Ain’t No Sunshine de Bill Withers și Linger de The Cranberries și-au sărbătorit debutul în topul global 200 după succesul viral pe TikTok.”

TikTok a declarat că „cel mai bun exemplu” în acest sens este piesa Forever Young de Alphaville, care a împlinit 40 de ani în 2024. „Trupa a fost răsplătită cu atenția comunității TikTok, care a vizionat videoclipul de milioane de ori, l-a încorporat în videoclipurile sale și astfel a deschis calea înapoi în topuri”, a declarat TikTok.

Potrivit unui sondaj realizat în rândul utilizatorilor TikTok din Germania, perioadele preferate pentru muzica din catalog sunt anii ’90 (48%), anii ’80 (41%) și anii 2000 (41%).

Tot anul trecut, piesa Major Tom (völlig losgelöst) a lui Peter Schilling, imnul oficial al echipei naționale germane pentru campionatul european de fotbal, a devenit din nou un hit la 42 de ani de la lansare. Piesa a fost utilizată în peste 80.000 de creații video înainte de a intra în topurile single-urilor la 42 de ani de la prima apariție, stabilind un record, a declarat TikTok.

„Sunt copleșit de faptul că melodia mea, în versiunea sa originală din 1982, a cunoscut un succes și mai mare după mai bine de 40 de ani, datorită comunității TikTok, și a intrat în top 6 al clasamentului single-urilor”, a comentat Schilling.

„Muzica nu cunoaște granițe – ea leagă generații și găsește mereu noi modalități de a atinge inimile.”

Charlotte Stahl, șefa departamentului de parteneriate muzicale EMEA la TikTok, a adăugat: „Influența TikTok depășește cu mult simpla descoperire a muzicii – analiza noastră privind topurile muzicale demonstrează acest lucru.

Comunitatea decide ce melodii sunt distribuite, apreciate și, astfel, propulsate în fruntea topurilor. Mă bucur în mod deosebit că TikTok oferă artiștilor de toate genurile și generațiile șansa de a fi descoperiți și ascultați de un public larg.”

Acestea sunt cele mai recente date publicate de TikTok, care evidențiază rolul central al platformei în descoperirea muzicii și formarea gusturilor.

În decembrie anul trecut, TikTok a publicat date care arată că 13 dintre cele 16 piese care au ajuns pe locul 1 în topul Billboard Hot 100 din SUA erau legate într-un fel sau altul de o tendință pe TikTok. Iar în februarie, platforma a declarat că 84% dintre melodiile care au ajuns în topul Billboard Global 200 în 2024 au devenit virale mai întâi pe TikTok.

Vestea despre impactul TikTok asupra topurilor din Germania vine odată cu extinderea serviciului de distribuție SoundOn al companiei în această țară.

TikTok a citat recent povești de succes ale SoundOn de pe piața germană, precum DJ-ul austriac Ely Oaks, care a acumulat 770.000 de urmăritori pe TikTok și a văzut cum piesa sa Borderline a ajuns pe locul 17 în topurile germane după ce a devenit virală.

SoundOn a înregistrat peste 1,1 milioane de artiști care s-au înregistrat pentru a accesa serviciile sale de la lansarea sa în 2022.

Potrivit site-ului său web, SoundOn numără în prezent 1,158 milioane de „parteneri și este în creștere”. MBW înțelege că acest lucru se referă la artiștii care s-au înregistrat (adică s-au înscris) pe platformă.

Dintre acești artiști înregistrați, TikTok a menționat astăzi că SoundOn a înregistrat „sute de mii” de artiști care au lansat muzică și au generat venituri pe platformă.