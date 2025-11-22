Ascultă articolul

Primarul Sectorului 4 a deschis circulației o nouă stradă, Europa Unită, între Șoseaua Berceni și Strada Emil Racoviță. Proiectul a fost realizat ca răspuns la recomandările specialiștilor în trafic pentru fluidizarea circulației din zonă, potrivit Mediafax.

Daniel Băluță, care se află în campanie electorală pentru alegerile la primăria București, a anunțat sâmbătă, într-o conferință de presă, finalizarea lucrărilor și deschiderea noii străzi Europa Unită. Artera rutieră e creată integral de la zero, pe o lungime de aproximativ 500 de metri. Face legătura directă între două bulevarde importante ale zonei: Șoseaua Berceni și Strada Emil Racoviță.

Strada se află în procedura legală de primire a denumirii oficiale. Propunerea „Europa Unită” a fost transmisă deja de către Sectorul 4 către Primăria Municipiului București (PMB). Urmează să fie supusă aprobării printr-o Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Noua cale de circulație a fost realizată pe un teren expropriat în parteneriat cu PMB, ca răspuns la recomandările specialiștilor în trafic, a spus Băluță, citat într-un comunicat de presă al Primăriei Sector 4.

Aceștia au identificat în mod repetat blocaje majore pe arterele din zonă – la Fântâna Florilor, Piața Sudului și intersecția cu strada Turnu Măgurele sau cea de la Apărătorii Patriei. Studiile de specialitate au evidențiat, astfel, necesitatea unor rute alternative, care să fluidizeze traficul și să ofere o circulație eficientă către instituțiile și spitalele aflate în apropiere.