O instanţă din SUA blochează demiterea guvernatoarei Federal Reserve de către preşedintele Trump / Peste o săptămână urmează să anunţe noile dobânzi de referinţă pentru dolarul american
Judecătoarea Jia Cobb din Washington a admis marţi cererea guvernatoarei Lisa Cook de a-şi păstra locul în consiliul de administraţie al Federal Reserve (FED), banca centrală a Statelor Unite, de unde fusese demisă de preşedintele american Donald Trump, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
Cobb a luat o decizie provizorie, până la examinarea pe fond a recursului împotriva demiterii depus de Cook.
Peste numai o săptămână, FED urmează să anunţe noile dobânzi de referinţă pentru dolarul american; reuniunea se anunţă tensionată, apreciază AFP, în contextul presiunilor lui Trump pentru reducerea dobânzilor, pe care o consideră benefică pentru economie.
Judecătoarea din capitala SUA a afirmat că Cook are „şanse mari” de a avea câştig de cauză în anumite privinţe, în special în privinţa argumentului ei că preşedintele a încălcat legea FED, destituind-o fără un „motiv valabil”.
„Interesul public în independenţa Federal Reserve pledează în favoarea reinstalării doamnei Cook”, a arătat magistratul.
Cook este prima femeie afro-americană din consiliul guvernatorilor FED, unde a fost numită în 2022 de preşedintele de atunci al SUA, Joe Biden. Aşa cum a subliniat judecătoarea în decizie, destituirea ei a fost prima în cei 111 ani de istorie a băncii centrale.
Trump o acuză de fals în declaraţii pentru obţinerea unor credite imobiliare cu dobânzi mai avantajoase, în 2021.
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis recent că oficialii FED nu pot fi revocaţi decât „din motive valabile”. Cobb a considerat că fapte comise înainte de preluarea funcţiei nu pot constitui astfel de motive.
