Noul cod de reglementare în audiovizual intră joi în vigoare / Sunt definite dezinformarea, informarea corectă sau conținutul ilegal

Începând de astăzi, 7 august 2025, intră în vigoare noul Cod de Reglementare a Conţinutului Audiovizual, adoptat de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) prin Decizia nr. 573/2025. pOTIRIVIT INSTITUȚIEI, „acesta reprezintă cea mai amplă actualizare legislativă din ultimul deceniu în domeniul audiovizualului, adaptându-se noilor realităţi tehnologice, sociale şi informaţionale”, transmite Agerpres.

Noul Cod reflectă extinderea competenţelor CNA, în linie cu modificările legislative adoptate prin transpunerea Directivei (UE) 2018/1808 privind serviciile mass-media audiovizuale în Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

Codul se aplică în continuare programelor difuzate de posturile TV şi radio, serviciilor media audiovizuale la cerere (video-on-demand), dar şi serviciilor care îşi distribuie conţinutul audiovizual prin platforme de partajare a materialelor video, dacă acestea se află sub jurisdicţia României;

Prin aceste modificări, se creează un cadru coerent de reglementare care oferă acelaşi nivel de protecţie şi responsabilitate în mediul digital, precum în televiziune sau radio, precizează CNA.

Astfel, sunt definite clar concepte precum:

Dezinformare – cu intenţie şi impact negativ;

Informare incorectă – neintenţionată dar cu efecte dăunătoare;

Conţinut ilegal – instigare la ură, terorism, pornografia infantilă etc.;

Creator de conţinut online – persoană cu răspundere editorială;

Conţinut dăunător – frică, teroare, violenţă nejustificată.

Sunt introduse, de asemenea, interdicţii mai stricte privind difuzarea de imagini sau declaraţii ale minorilor în contexte sensibile; condiţii clare pentru participarea minorilor în programe media; obligativitatea restricţionării accesului la conţinut potenţial nociv pentru minori, inclusiv în online.

Etichetare şi avertismente clare

Este prevăzută oligaţia de a semnaliza conţinutul sensibil prin mesaje de tip:

„Atenţie! Acest material poate afecta dezvoltarea minorilor”;

„Informaţiile din acest program nu au bază ştiinţifică”;

„Acest program este o ficţiune” (pentru reality show-uri cu elemente de regie).

Accesibilitate digitală

Toţi furnizorii trebuie să asigure, treptat, accesul persoanelor cu dizabilităţi (prin subtitrare, limbaj mimico-gestual, audiodescriere etc.).

Reguli clare privind conţinutul publicitar

Publicitatea pentru jocuri de noroc este reglementată mai strict: restricţii orare, interzicerea adresării către minori, limitări privind promovarea agresivă.

În cazul suplimentelor alimentare, se interzic afirmaţiile înşelătoare sau prezentarea acestora ca alternative la tratamente medicale.

Reglementarea mesajelor de interes public

Codul recunoaşte şi reglementează mesajele de interes public ca formă distinctă de comunicare media.

Exemple de mesaje de interes public reglementate:

Campanii privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului (ex. prevenirea discursului instigator la ură);

Prevenirea consumului de droguri sau alcool în rândul minorilor;

Informări privind sănătatea publică sau protecţia mediului;

Alerta răpire minor – sistem naţional de difuzare în cazuri de dispariţie.

Sunt stabilite reguli privind marcarea lor, separarea de conţinutul editorial sau comercial, şi condiţiile de difuzare.

Combaterea dezinformării

Codul oferă bază legală pentru sancţionarea conţinuturilor care răspândesc dezinformare, protejând spaţiul public informaţional fără a limita libertatea de exprimare.

Promovarea operelor europene

Obligaţii sporite pentru serviciile media audiovizuale la cerere (video-on-demand) de a include şi de a le evidenţia corespunzător, contribuind astfel la sprijinirea producţiei locale şi a diversităţii culturale.

Coreglementare – un nou principiu de lucru

Se deschide posibilitatea parteneriatelor între CNA şi industrie (platforme, creatori, societate civilă) pentru asigurarea respectării obiectivelor de interes public prin mecanisme moderne de autoreglementare asistată.

Noul Cod nu restrânge libertatea de exprimare, ci oferă mecanisme clare pentru a o proteja de abuzuri şi derapaje. Este un instrument prin care CNA pune ordine acolo unde riscurile informaţionale scapă de sub control – fie că vorbim de conţinut online, platforme video sau televiziune, se mai arată în comunicatul CNA.

„Pentru CNA, echilibrul între libertate de exprimare şi responsabilitate nu este opţional – este esenţial. Şi tocmai de aceea, vom continua să reglementăm cu fermitate, fără excese, dar fără ezitare, în interesul publicului şi al unei democraţii funcţionale.”