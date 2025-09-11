Nicuşor Dan: România este sub război hibrid al Federaţiei Ruse, de 10 ani. Sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează, e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că România este sub război hibrid al Federaţiei Ruse de 10 ani, el arătând că sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează şi e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul, un stat care nu are strategiile fundamentale, acestea fiind părţi de eşec, importante, transmite News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la B1 dacă România este sub război hibrid al Federaţiei Ruse. ”De 10 ani, da, aş zice. Sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează, deci putem să dăm o notă de la 1 la 1, pe eşec. Şi sunt zone din stat care funcţionează şi sunt zone din stat care nu funcţionează. Şi oamenii le văd, evident, un stat în care există corupţie, nu? E un stat în care există birocraţie. E un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul. Astea sunt părţi de eşec, importante, şi un stat care nu are strategiile fundamentale”, a spus şeful statului. Nicuşor Dan a precizat că aceasta este evaluarea sa. ”La un moment dat, o să facem un tablou general, nu foarte departe de momentul ăla, şi în care o să dăm elemente. A fost o creştere graduală, pe de o parte de atacuri cibernetice la infrastructuri, pe de altă parte de instrumente de propagandă care s-au dus încet, încet şi au influenţat zone din societate”, a subliniat el.

Întrebat dacă statul român a răspuns de-a lungul acestor ani în vreun fel, în mod ferm, la aceste atacuri hibride, preşedintele a psus că, ”pe zona de dezinformare, abia începe să facă. Despre exemplele din ultimele zile, de mită la Elcen, Nicuşor Dan a spus că ” intră într-o zonă de corupţie”. ”N-aş zice că este o coordonare a statului. Informaţiile pe care le am. în momentul ăsta, n-aş zice că este o chestiune coordonată a unui stat, ci sunt chestiuni tipice de corupţie în care nu sunt numai influenţe ale unor cetăţeni ruşi, sunt de toate naţionalităţi”, a precizat el. Despre faptul că România reprezintă în acest moment un teren de joacă pentru Federaţia Rusă, şeful statului a spus: ”Ce este cert este că Federaţia Rusă, şi nu numai în România, peste tot în Europa, încearcă, dacă poate, să influenţeze alegeri, astfel încât să aibă conduceri prietenoase şi dacă nu poate, încearcă să pună paiul pe foc, acolo unde vede că sunt nişte tensiuni în societate, pentru a destabiliza şi a scădea încrederea în democraţie, care e, în opinia mea, esenţială şi e definitorie pentru ce este Europa”. A scăzut în România încrederea asta în democraţie? Trebuie să măsurăm. Eu cred că, aşa intuitiv, cred că uşor, uşor a scăzut.