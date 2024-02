Morții lui Putin: Cei mai cunoscuți opozanți ai dictatorului de la Kremlin care au fost uciși, au murit subit ori s-au sinucis în condiții suspecte

Când liderul opoziției ruse Alexei Navalnîi s-a întors în Rusia în 2021, mulți s-au temut că va avea parte de un sfârșit prematur. Acest lucru a devenit realitate vineri, odată cu moartea sa într-o colonie penală brutală din Cercul Arctic, unde fusese încarcerat, scrie CNN.

A fost cea mai proeminentă voce a disidenței în Rusia lui Vladimir Putin, avocatul, politicianul și activistul anticorupție a orchestrat ani de zile proteste masive de stradă și a catalogat în mod faimos partidul lui Putin, Rusia Unită, drept „partidul escrocilor și al hoților”. În ciuda faptului că lâncezea în închisoare, el l-a denunțat pe președinte în legătură cu invazia Rusiei în Ucraina și a pledat pentru demonstrații anti-război în întreaga țară.

Kremlinul a declarat că investighează moartea criticului, ale cărei circumstanțe nu au fost imediat clare.

Ceea ce se știe este că Navalny s-a alăturat listei aparent tot mai mari de ruși de profil înalt care au murit în circumstanțe misterioase. De la accidente de avion, căderi accidentale de la ferestre până la spânzurători, otrăviri și probleme de sănătate, destinele unora dintre cei care au îndrăznit să sfideze Kremlinul sunt nenumărate.

Evgheni Prigojin

Evgheni Prigojin, bombasticul șef mercenar – cândva unul dintre cei mai puternici oligarhi ai țării și membru al cercului de încredere al lui Putin, a murit în 2023.

Speculațiile cu privire la eventuala soartă a lui Prigojin au început la scurt timp după marșul său asupra Rusiei din vara anului trecut.

Chiar dacă șeful Wagner a supraviețuit inițial urmărilor insurecției sale eșuate, mulți și-au exprimat îndoielile cu privire la viitorul său. După revolta eșuată, avionul liderului mercenarilor a căzut misterios din cer în august, iar ulterior s-a confirmat că acesta a murit în accident prin teste genetice, au declarat autoritățile ruse.

Nu există dovezi concrete care să indice implicarea Kremlinului și, oficial, cauza prăbușirii este necunoscută. Autoritățile ruse au lansat o anchetă penală.

Bill Browder, un critic al lui Putin și cel mai mare investitor străin din Rusia înainte de a fi expulzat din țară în 2005, a declarat într-o postare pe X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, că „Putin nu iartă și nu uită niciodată”.

Boris Nemțov

Boris Nemțov, un critic vehement al Kremlinului, care a fost viceprim-ministru la sfârșitul anilor 1990, în timpul președintelui Boris Elțîn, a fost împușcat mortal în februarie 2015, în timp ce se plimba cu prietena sa în centrul Moscovei.

Oficial de top al Partidului Republican al Rusiei/Partidul Libertății Poporului, un grup de opoziție liberală, el fusese arestat de mai multe ori pentru că se pronunțase împotriva guvernului Putin.

După moartea sa, liderul opoziției, Ilya Yashin, a declarat că prietenul său lucrase la un raport despre trupele rusești și implicarea lor în Ucraina.

Într-un interviu acordat revistei Newsweek cu doar câteva ore înainte de moartea sa, Nemțov a declarat că Rusia se „îneacă” sub conducerea lui Putin și că se transformă rapid într-un stat fascist. „Din cauza politicii lui Vladimir Putin, o țară cu un potențial de neegalat se scufundă, o economie care a acumulat rezerve valutare incalculabile se prăbușește”, a spus el.

Moartea lui Nemțov a survenit cu două zile înainte ca acesta să conducă un miting al opoziției în capitala rusă. Uciderea sa a avut loc în apropierea Kremlinului. În 2017, cinci bărbați ceceni au fost condamnați la ani grei de închisoare pentru moartea sa. Mulți susținători ai lui Nemțov au suspectat implicarea administrației Putin.

Boris Berezovsky

Boris Berezovsky a fost un personaj plin de culoare și, cândva, un puternic om de afaceri rus care s-a certat cu Kremlinul și a fugit în Anglia.

El și-a acumulat averea după prăbușirea Uniunii Sovietice, renunțând la cariera sa anterioară de profesor de matematică și analist de sisteme la Moscova pentru întreprinderi mai profitabile. În timp ce o mare parte din averea sa provenea din vânzarea de mașini de lux, averea și influența sa politică au crescut vertiginos atunci când a cumpărat mijloace de comunicare rusești.

După ce și-a pierdut favorurile guvernului său, s-a mutat în Marea Britanie, unde a început să facă agitație împotriva lui Putin și chiar a cerut o lovitură de stat pentru a-l demite pe președintele rus.

Berezovsky a fost condamnat în absență pentru fraudă și evaziune fiscală de către un tribunal rus în 2007. De asemenea, el a acuzat Rusia că a încercat să îl asasineze.

Berezovsky a fost găsit mort pe podeaua băii din locuința sa din Marea Britanie în 2013, cu un ștreang în jurul gâtului. Poliția britanică a declarat la acea vreme că nu existau semne de luptă și a sugerat că oligarhul și-a luat singur viața.

Alexander Perepilichnyy

Alexander Perepilichnyy a fost un finanțist care a furnizat dovezi de presupusă fraudă împotriva funcționarilor fiscali ruși. El a murit subit în 2012, la vârsta de 44 de ani, în timp ce făcea jogging către casa sa din Surrey, la sud-vest de Londra.

La început s-a crezut că denunțătorul a murit din cauze naturale.

Însă, în 2015, experții în toxicologie vegetală de la Grădinile Botanice Regale din Kew au declarat în fața unui tribunal legist că în stomacul său au fost găsite urme de o otravă vegetală rară – gelsemium. Doi ani mai târziu, au existat sugestii că otrava ar fi putut fi strecurată în supa de sorrel, un fel de mâncare populară rusească pe care acesta o mâncase cu puțin timp înainte de a muri.

Cu toate acestea, poliția a declarat ulterior că nu a găsit nicio dovadă că a fost otrăvit.

În momentul morții sale, Perepilichnyy asista la un caz de descoperire a unei operațiuni rusești de spălare de bani în valoare de mai multe milioane de dolari.

Serghei Magnitski

Avocatul rus Serghei Magnitski a murit într-o închisoare din Rusia în 2009.

El a lucrat pentru Hermitage Capital, o firmă de investiții condusă de finanțistul de origine americană Bill Browder, și a ajutat la descoperirea unei fraude fiscale de 230 de milioane de dolari și a dovezilor că oficiali guvernamentali ruși au fost implicați în realizarea acesteia, iar apoi în mușamalizarea ei.

La scurt timp după ce a făcut publice aceste dezvăluiri în 2008, Magnitsky a fost arestat pentru acuzații separate de fraudă fiscală. A murit un an mai târziu, în timp ce se afla încă în arest preventiv. Familia sa a declarat că i-au fost refuzate îngrijiri medicale esențiale, în timp ce un raport al Comisiei prezidențiale ruse pentru drepturile omului a găsit dovezi că a fost bătut chiar în ziua în care a murit. Guvernul rus a susținut întotdeauna că Magnitski a murit din cauza unei insuficiențe cardiace.

În SUA, Browder a lansat o campanie publică pentru dreptate, solicitând Congresului să introducă o lege care să sancționeze persoanele din Rusia suspectate de implicare în moartea lui Magnitsky și în alte încălcări ale drepturilor omului. Legea Magnitsky a fost adoptată de legislatori în 2012.

La două săptămâni după adoptarea Legii Magnitsky, Moscova a interzis adopțiile americane de copii ruși, ca represalii aparente. Ambele măsuri sunt încă în vigoare.

Alexander Litvinenko

O anchetă britanică a stabilit că Alexander Litvinenko, un fost agent rus devenit critic al Kremlinului, a fost otrăvit într-un bar de hotel din Londra în 2006 de către doi agenți ruși care i-au pus în ceaiul verde poloniu-210, foarte radioactiv.

Litvinenko – care a avut o moarte lentă și dureroasă în săptămânile care au urmat otrăvirii sale – a afirmat întotdeauna că Putin și Kremlinul sunt responsabili pentru ceea ce i s-a întâmplat.

„Poate că ați reușit să reduceți la tăcere un singur om, dar urletul de protest din întreaga lume va răsuna, domnule Putin, în urechile dumneavoastră pentru tot restul vieții”, a spus el într-o declarație pe patul de moarte.

Ancheta, condusă de judecătorul Robert Owen, a declarat că Putin „probabil a aprobat” uciderea fostului spion.

Kremlinul a negat întotdeauna acuzația și a refuzat să îi extrădeze în Marea Britanie pe cei doi agenți acuzați de otrăvire.

Litvinenko a lucrat pentru FSB, agenția succesoare a KGB-ului, fosta poliție secretă și agenție de informații sovietică, din Rusia. El s-a specializat în combaterea crimei organizate, iar ultima sa slujbă în cadrul agenției, după prăbușirea Uniunii Sovietice, a fost cea de director al departamentului anticorupție – o poziție care i-a adus mulți dușmani.

După ce a părăsit FSB, Litvinenko și-a acuzat foștii angajatori de orchestrarea unei serii de atentate cu bombă în apartamente din Rusia în 1999, care s-au soldat cu sute de morți și au dus la invazia Rusiei în Cecenia, mai târziu în acel an.

Potrivit văduvei sale, Marina Litvinenko, acesta a început să lucreze pentru serviciile de securitate britanice după ce a mers în Marea Britanie ca informator în 2000.

Anna Politkovskaia

Un critic vocal al războiului Rusiei din Cecenia, ea a fost împușcată în octombrie 2006 în intrarea apartamentului său din Moscova. În 2014, un tribunal din Moscova a condamnat cinci bărbați la închisoare pentru acest asasinat.

Autoritățile au susținut că un bărbat neidentificat i-a cerut lui Lom-Ali Gațukaiev, despre care juriul a stabilit că a fost creierul asasinatului, să o ucidă pe Politkovskaia în schimbul a 150.000 de dolari, din cauza rapoartelor sale privind încălcările drepturilor omului și alte probleme, a declarat tribunalul orașului Moscova.

Comitetul pentru protecția jurnaliștilor, cu sediul la New York, a declarat că activitatea sa de relatare a încălcărilor drepturilor omului în Cecenia a dus la amenințări împotriva ei și a înfuriat autoritățile ruse.

La scurt timp după moartea ei, Putin a negat orice implicare a Kremlinului în uciderea ei, spunând că „moartea lui Politkovskaia în sine este mai dăunătoare pentru autoritățile actuale, atât în Rusia, cât și în Republica Cecenă … decât activitățile ei”.

Înecuri, sinucideri și alte decese neobișnuite

Lista detractorilor decedați care ar fi putut cădea în dizgrația Kremlinului ar putea umple o carte. În aceeași zi în care s-a presupus că Prigojin a fost ucis, RIA Novosti a raportat, de asemenea, moartea recentă a unui fost general al serviciilor de securitate rusești.

Generalul Gen. Gennady Lopyrev – care se presupune că ar fi avut cunoștință de construcția reședinței lui Putin de la Marea Neagră – a fost condamnat pentru infracțiuni de corupție în 2017 și ispășea o pedeapsă de 9 ani și 8 luni. Potrivit RIA Novosti, în timp ce se afla în detenție, el s-a îmbolnăvit recent „brusc” și ulterior a murit la spital la 16 august. Lopyrev își susținuse întotdeauna nevinovăția față de toate acuzațiile.

Think Thank-ul Institute for the Study of War, cu sediul la Washington, a catalogat moartea lui Lopyrev drept „suspectă” și a declarat că „sursa sa din interior a afirmat că Lopyrev era „deținătorul secretelor” legate de construcția reședinței lui Putin din Gelendzhik, numită adesea „Palatul lui Putin”.

În luna mai, ministrul adjunct al științei și învățământului superior din Rusia, Piotr Kucherenko, în vârstă de 46 de ani, a murit în timp ce se întorcea dintr-o călătorie în Cuba, potrivit ministerului.

Cel puțin 13 oameni de afaceri ruși de profil înalt ar fi murit prin sinucidere sau în circumstanțe misterioase în ultimul an, șase dintre ei fiind legați de cele mai mari două companii energetice rusești, Gazprom și Lukoil. Aceasta din urmă a luat anul trecut o poziție publică rară de a denunța războiul Rusiei în Ucraina și de a cere încetarea conflictului.

Magnatul rus al cârnaților, devenit jurist, Pavel Antov, a murit în India în decembrie 2022, după ce a căzut de la etajul al treilea al hotelului său, potrivit poliției indiene. Prietenul și tovarășul său de călătorie Vladimir Budanov a murit de un atac de cord cu două zile mai devreme, la cea de-a 65-a aniversare a lui Antov, potrivit poliției. Budanov avea 61 de ani și avea o afecțiune cardiacă preexistentă, a precizat poliția, adăugând că se crede că moartea lui Antov a fost o sinucidere.

Alexander Buzakov, șeful unui important șantier naval rusesc specializat în construcția de submarine nenucleare, a murit, de asemenea, subit în decembrie 2022, a relatat agenția de știri Reuters, fără ca autoritățile să precizeze cauza decesului.

Anatoli Gerașcenko, fost rector la Institutul de Aviație din Moscova, a murit într-un accident nespecificat cu câteva luni înainte, potrivit unui comunicat al institutului.

Președintele Lukoil, Ravil Maganov, a murit, de asemenea, în aceeași lună, după ce a căzut de la fereastra unui spital din Moscova, potrivit TASS. O declarație inițială a Lukoil spusese că Maganov „a decedat în urma unei boli grave”.

În viață, dar neutralizați

Nu toți cei care se opun Kremlinului au parte de un sfârșit prematur. Dar mulți sunt în cele din urmă puși în imposibilitatea de a mai cauza probleme lui Putin și guvernului său.

Navalny a fost un astfel de individ înainte de moartea sa subită într-o colonie penală din Siberia.

Un alt opozant al Kremlinului care a făcut închisoare a fost Mihail Hodorkovski. Acesta a fost eliberat în 2013, după ce Putin a semnat un decret de grațiere a fostului magnat al petrolului, care fusese condamnat pentru evaziune fiscală și fraudă.

Fostul spion rus Serghei Skripal a plătit un preț greu pentru că s-a întors împotriva Kremlinului. Skripal a fost condamnat în Rusia pentru spionaj în favoarea Marii Britanii, înainte de a i se acorda refugiu în Marea Britanie, după un schimb de spioni de profil înalt în 2010 între Statele Unite și Rusia.

În 2018, el și fiica sa Iulia au fost lăsați în stare critică după ce au fost expuși la neurotoxina noviciok în apropierea casei lor din sudul Angliei.

Ei au supraviețuit după o lungă perioadă de timp în spital, Iulia dezvăluind în săptămânile următoare că reabilitarea lor a fost „lentă și extrem de dureroasă”.